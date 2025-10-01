Візит солідарності: Скандинавські лютеранські церкви поруч з Україною

З 30 вересня по 2 жовтня Україну відвідує делегація керівників Євангелічно-лютеранських церков Скандинавських країн. У її складі — глава Євангелічно-Лютеранської Церкви Фінляндії архієпископ Тапіо Луома та його богословський радник Юга Меріляйнен; примас Євангелічно-Лютеранської Церкви Данії, єпископ Копенгагену Петер Сков-Якобсен та академічний секретар Йонас Аделін Йоргенсен; єпископ Ісландії Ґудрун Карльс Гельгудоттір та секретар єпископа пастор Є. Бйорк Вальдімарсдоттір; головуючий єпископ Церкви Норвегії Олав Фюксе-Твейт та пастор Ейнар Т’єлле; а також архієпископ-емерит Уппсали Церкви Швеції Антьє Якелєн та її богословський секретар Крістофер Мікін.

Протягом першого дня відбулися кілька важливих зустрічей. У Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі делегація зустрілася з предстоятелем Православної Церкви України митрополитом Епіфанієм. Також відбулося знайомство зі служінням громад Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви України в храмі святої Катерини в Києві. Окремим пунктом програми стала зустріч із Всеукраїнською радою церков та релігійних організацій.

У ході цих заходів гості висловлювали щиру підтримку українському народу в умовах війни. Представники українських церков, у свою чергу, дякували лютеранським громадам Скандинавських країн за солідарність і допомогу, яку їхні церкви, народи та держави надають Україні у цей складний час.

У зустрічах також взяли участь єпископ Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви України Павло Шварц та президент Синоду НЄЛЦУ Олександр Гросс.

Візит скандинавських церковних лідерів є важливим свідченням єдності християнських спільнот у Європі та спільної відповідальності за мир, справедливість і підтримку народу України.