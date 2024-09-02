Генеральна Асамблея Спільноти Протестантських Церков Європи: В світлі Христа - призвані до надії

Минулого тижня в місті Сібіу, Румунія, проходила IX Генеральна Асамблея Спільноти Протестантських Церков Європи, вона проходила під гаслом: «В світлі Христа - призвані до надії». Цей важливий захід зібрав близько 200 делегатів з 96 церков, що представляють майже всі країни Європи, серед яких були представники лютеранської, реформатської, уніатської та методистської традицій.

Нові члени Спільноти

В рамках святкового богослужіння відкриття, чотири нові церкви приєдналися до Спільноти. Серед них — лютеранські церкви Латвії (німецької традиції), Ісландії, України та Грузії. Цей крок знаменує розширення і зміцнення єдності серед протестантських спільнот Європи.

Обговорення та рішення

Протягом тижня делегати активно працювали в робочих групах, обговорюючи документи, підготовлені комісіями відповідно до рішень попередньої Асамблеї, що відбулася шість років тому. В кінці тижня ці документи були або прийняті, або взяті до уваги. Особливу увагу було приділено розробці нових тем для роботи на наступний період.

Нове керівництво Спільноти

Асамблея також обрала новий склад президії та трьох президентів, які представляють три різні регіони організації та три основні конфесії, що входять до Спільноти. На святковому богослужінні закриття всі новообрані представники отримали благословіння, що символізує їх нові обов’язки та відповідальність перед Спільнотою. Діалог та дискусії

Протягом Асамблеї відбулися також значущі панельні дискусії, серед яких особливо виділялася тема "Час надії - церкви в середині війн та конфліктів". Це дозволило делегатам обговорити роль церкви в умовах сучасних викликів, а також можливості для діалогу і співпраці з іншими християнськими об’єднаннями, такими як баптисти та англікани. Особисте враження

«Як делегат від Німецької євангелічно-лютеранської церкви України, я був глибоко вражений небайдужістю та глибокою зацікавленістю учасників у вирішеннях проблем, що турбують протестантські церкви Європи. Єдність і співпраця між християнами різних конфесій стали очевидними і надихаючими. Ця Асамблея підтвердила важливість нашого спільного свідчення і служіння, яке підтримує надію і єдність в часи глобальних і місцевих викликів», -зауважив, Президент синоду Німецької Євангелічно-Лютеранської церкви України, пастор Олександр Гросс

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