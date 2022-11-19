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Учора, 12:00

Британська розвідка: Армія РФ не виключає нового прориву ЗСУ

Категорія: Новини / Події

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Российские силы после отступления с правого берега Днепра на Херсонщине проходят доукомплектацию; часть из них вероятно останутся на юге, часть могут перебросить под Бахмут. Об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании о войне в Украине за 18 ноября, сообщает Европейская правда.

После отступления с правобережья Днепра на Херсонщине, отмечают в нем, российские войска заняты прежде всего доукомплектацией, перегруппировкой и подготовкой оборонительных рубежей на большинстве участков вдоль всей линии фронта в Украине.

"Подразделения построили новые системы окопов возле админграницы с Крымом и вблизи Северского Донца между Донецкой и Луганской областями. Некоторые эти места расположены в 60 км вглубь от нынешней линии фронта, что может свидетельствовать о приготовлениях российского командования на случай нового существенного прорыва линии фронта украинцами. Вероятно, что РФ попытается перебросить часть сил, которые вышли из-под Херсона, для усиления и расширения наступательных операций под Бахмутом", - отмечается в обзоре.



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