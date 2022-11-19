Российские силы после отступления с правого берега Днепра на Херсонщине проходят доукомплектацию; часть из них вероятно останутся на юге, часть могут перебросить под Бахмут. Об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании о войне в Украине за 18 ноября, сообщает Европейская правда.

После отступления с правобережья Днепра на Херсонщине, отмечают в нем, российские войска заняты прежде всего доукомплектацией, перегруппировкой и подготовкой оборонительных рубежей на большинстве участков вдоль всей линии фронта в Украине.