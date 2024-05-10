В пятницу российские войска начали наземное наступление c участием бронетанковых войск в районе Харькова, открыв новый фронт в войне и добившись ограниченных успехов, передает «Голос Америки».

Украина направила подкрепления на передовую, в приграничных районах региона проходят ожесточенные бои. Министерство обороны Украины сообщило, что Россия обстреляла приграничный город Волчанск управляемыми авиабомбами и артиллерией.

«Примерно в 5 утра произошла попытка прорыва противником нашей линии обороны под прикрытием бронетехники, – сообщили в ведомстве. – По состоянию на данный момент эти атаки отражены, продолжаются бои разной интенсивности».

Высокопоставленный украинский военный источник сообщил, что российские войска продвинулись на 1 км вглубь украинской границы возле Волчанска.

По словам источника, российские войска стремятся оттеснить украинские войска на 10 км вглубь Украины в попытках создать буферную зону, но войска Киева пытаются их сдержать.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в Киеве, что украинские силы были готовы к отражению атаки, но сказал, что Москва может направить в этот район дополнительные резервы.

Напомним, что Украина вытеснила российские войска с большей части Харьковской области в 2022 году. Однако после неудачного украинского контрнаступления российские силы возобновили собственное наступление и медленно продвигаются в расположенной южнее Донецкой области.

Опасения украинцев относительно Харьковской области усилились в марте после заявления Владимира Путина о необходимости создания буферной зоны на территории Украины. По его словам, это необходимо для защиты России от обстрелов и вторжений со стороны границы.

С тех пор Харьков, который особенно уязвим из-за своей близости к России, подвергся авиаударам, существенно повредившим энергетическую инфраструктуру региона.

В приграничном городе Харьковской области - Волчанске с довоенным населением 17 000 человек, сократившееся до нескольких тысяч, власти заявили, что поселок и прилегающие районы находятся под интенсивными обстрелами.

Глава Волчанской военной администрации Тамаз Гамбарашвили сообщил в интервью радиостанции «Громадське», что власти помогали эвакуироваться мирным жителям.

Спустя два с лишним года после вторжения Россия имеет преимущество на поле боя, а Украина испытывает нехватку живой силы, артиллерийских снарядов и средств противовоздушной обороны.