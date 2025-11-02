Владельцам солнечных панелей грозят огромные сборы за продажу излишков электроэнергии в сеть. Люди негодуют, ведь иметь фотоэлементы теперь стало невыгодно.

По данным потребительской группы Vereniging Eigen Huis (Нидерланды), владельцам домов вскоре придется платить больше сборов, чем они могли бы получить, продавая излишки электроэнергии обратно в сеть, пишет dutchnews.nl.

Две энергетические компании, Innova Energie и ее дочерняя компания Gewoon Energie, планируют ввести отрицательные "зеленые" тарифы с 2027 года. Этот шаг связан с решением правительства запретить домохозяйствам компенсировать обратно отданную в сеть электроэнергию за счет ее потребления. Вместо этого они будут получать фиксированную плату за каждый киловатт-час, возвращенный в сеть, но при этом будут платить за это.

В компаниях Innova Energie и Gewoon Energie клиенты получат компенсацию в размере 5,9 цента за кВт⋅ч, но заплатят 11,5 цента в виде комиссии. Это означает, что они потеряют 5,6 цента за каждую единицу электроэнергии, возвращенную в сеть.

"Это неприемлемо. Людей наказывают за то, что они делают свои дома более экологичными. Отмена "чистого" учета уже замедлила продажи солнечных панелей, и это может побудить домовладельцев начать снимать их с крыш", — заявила активистка Синди Кремер.

Кремер подчеркнула, что владельцам солнечных панелей практически невозможно избежать передачи электроэнергии в сеть.

"Энергетические компании, политики и операторы сетей постоянно говорят людям, что нужно больше использовать собственную солнечную энергию, но это очень сложно и зачастую дорого", — сказала она.

Организация потребителей хочет, чтобы правительство законодательно гарантировало, что тарифы на электроэнергию всегда будут положительными для потребителей.

Ранее мы писали о том, что в Китае массово отключают солнечные панели. Китай, мировой лидер в солнечной энергетике, столкнулся с двумя проблемами, которые замедлили темпы установки новых панелей в стране. Главная из них — колоссальный кризис перепроизводства: заводы КНР могут изготовить в несколько раз больше модулей, чем нужно всему миру.

Источник