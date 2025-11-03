Уголовное дело о контрабанде картины итальянского художника Микеланджело Караваджо «Взятие Христа под стражу» («Поцелуй Иуды») закрыто из-за истечения сроков давности.

Фигурантам грозило от 7 до 12 лет лишения свободы. Дело было направлено в суд в 2013 году, и с тех пор трижды сменился судья. В августе 2025 года адвокаты попросили освободить своих подзащитных от уголовной ответственности по срокам давности. Суд согласился, что с момента совершения преступлений прошло более 15 лет.

После закрытия дела арест с картины был снят, и она возвращена одесскому музею, где сообщили, что в ближайшее время холст планируют показать на выставке в Литве.

Известно, что прокурор обжаловала решение суда. Апелляцию еще не рассмотрели.

Картина была украдена из Одесского музея Западного и восточного искусства в 2008 году. По версии следствия, преступник проник в музей через окно, вырезал холст из рамы и вывез его, спрятав под сиденьем автомобиля. В 2010 году в Берлине арестовали группу лиц, пытавшихся продать произведение в частную коллекцию. Картина была арестована как вещественное доказательство, поэтому не участвовала в выставках. Однако специалистам было разрешено ее отреставрировать.

В Украине обвинения в контрабанде картины предъявлялись трем лицам. Это было частью уголовного дела о похищении имущества организованной преступной группой из пяти человек в 2008–2010 годах.

Картина Караваджо «Взятие Христа под стражу» датируется 1602 годом. В конце XIX века она была приобретена во Франции российским послом, затем передана художественному училищу в Одессе и с 1920-х годов — музею. По экспертным заключениям, это одна из лучших копий оригинала, хранящегося в Дублине, хотя так же есть версия, что одесский «Поцелуй Иуды» так же принадлежит кисти Караваджо.

