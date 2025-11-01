После вступления в силу с 29 октября нового торгового соглашения с Украиной, Европейская комиссия планирует провести встречи с представителями Венгрии, Словакии и Польши, чтобы убедить их отменить установленные односторонние ограничения на экспорт из Украины некоторых видов аграрной продукции.

Об этом заявил во время общения с прессой 31 октября в Брюсселе заместитель главного пресс-секретаря Еврокомиссии Олоф Хилл.

ЕС хочет, чтобы Венгрия, Словакия и Польша отменили ограничения на экспорт из Украины из-за того, что новое соглашение обеспечит сбалансированные условия торговли.

"Чтобы было вполне понятно: на этой неделе вступило в силу обновленное Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли между ЕС и Украиной (УВЗСТ). Мы убеждены, что обновленная УВЗСТ обеспечивает надлежащий баланс между, с одной стороны, предоставлением Украине жизненно важной экономической поддержки через благоприятные торговые условия, а с другой – надежной и надлежащей защитой чувствительных экономических секторов ЕС, в частности отдельных агропродовольственных секторов", – заявил он.

Он добавил, что в ЕС считают, что в новом соглашении этот торговый баланс достигнут должным образом.

"Мы не видим никаких оснований для продления запретов на экспорт. Теперь начнем диалог с указанными государствами-членами, имея целью добиться отмены этих запретов", – подчеркнул представитель Еврокомиссии.





"Это – наш единственный приоритет на данном этапе", – добавил он.









Отвечая на вопрос о том, рассматривает ли Еврокомиссия вопрос принуждения к отмене ограничений в судебном порядке, Олоф Хилл отметил, что "мы будем рассматривать другие возможные варианты действий только в том случае, если эти переговоры не приведут к желаемому результату".





Как сообщала "Европейская правда", в Офисе президента Украины ожидают быструю и адекватную реакцию Еврокомиссии в случае продолжения отдельным странами односторонних ограничений на экспорт украинской агропродукции.

Украинская сторона настаивает, что принципы Единого рынка ЕС и положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС нарушать нельзя ни при каких обстоятельствах, и Украина оставляет за собой выбор юридических механизмов, каким образом на это реагировать.

25 августа польский министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что пять стран ЕС договорились требовать продления запрета на импорт зерна из Украины.

Украина тверда в своих требованиях о том, что ЕС должен отменить односторонние ограничения для украинского экспорта.

