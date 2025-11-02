Украина в сезоне-2025/2026 увеличит импорт ржи и ржаной муки в пять раз — до 15-16 тыс. тонн против 3 тыс. тонн годом ранее, сообщил директор союза “Мукомолы Украины” Родион Рыбчинский.

“Будет массовый импорт. ... Сколько мы будем импортировать за зиму 2025-2026 годов? Думаю, общий суммарный импорт и муки, и зерна, ржи будет составлять 15-16 тыс. тонн. В прошлом маркетинговом году он был в пределах 3 тыс. тонн”, — сказал он на форуме в рамках выставки Agro2Food в Киеве.

Руководитель отраслевой ассоциации объяснил возникший в Украине дефицит ржи нежеланием аграриев сеять эту культуру.

“Я не вижу, чтобы сельхозпроизводители активно сеяли озимую рожь (под урожай-2026 - ИФ-У). То есть, увеличение есть, буквально на 5% от того, что было в прошлом году. Но оно не решит проблему дефицита. Благодаря осенней посевной компенсировать дефицит Украина не сможет”, — резюмировал он.

Как сообщалось, отраслевые ассоциации “Мукомолы Украины” и “Всеукраинская ассоциация пекарей” летом 2025 года сообщили, что Украине несколько сезонов подряд не хватает ржи и ржаной муки.

Причиной дефицита ржи является нежелание сельхозпроизводителей сеять культуру, поскольку ее урожайность на треть ниже, чем у пшеницы — до 40 ц/га против 60 ц/га соответственно. Кроме того, рожь не относится к числу популярных экспортных культур. Спрос на нее есть только на внутреннем рынке. Ранее весь дефицит покрывался из Беларуси. Украинским аграриям было сложно конкурировать с поставками из Беларуси.

Бизнес-объединения призвали аграриев обратить внимание на целесообразность выращивания ржи, которое стало прибыльным в условиях осложнения экспорта зерновых.

По информации Рыбчинского, цена на рожь в Украине довольно конкурентная: если в 2024 году 1 тонна ржи стоила 6-7 тыс. грн, то по состоянию на май 2025 года — 12-14 тыс. грн. При этом цена украинской ржаной муки — 18 тыс. грн за тонну, из импортного сырья — около 20 тыс. грн, тогда как в мае прошлого года ржаная мука стоила 10 тыс. грн.

“Это не просто будет рост цены на ржаной хлеб — многие производители хлебобулочных изделий просто прекратят его выпекать”, — предупреждал эксперт.







