Живущая в Германии одесситка рассказала, как полгода не может устроиться на работу графическим дизайнером. Ей отказывают под явно надуманными предлогами. Об этом она заявила во время уличного интервью.

Девушка хорошо выучила немецкий и активно рассылает резюме, но её нигде не берут.

“Активно ищу работу сейчас, полгода уже безуспешно. Я ищу работу как графический дизайнер, отослала резюме в около 30 компаний. Мне говорят, что портфолио есть, оно неплохое, но у вас архитектурное образование, а не графического дизайнера. Я даже пришла в фирму лично, чтобы напрямую задать вопрос о причине отказа. Застала там сотрудника, он был явно очень удивлен и сказал, что у меня архитектурное образование. Но при этом в вакансии не было указано, что нужно именно образование графического дизайнера. Он сказал, что отсеял меня сразу, как они отсеивают людей старше 45 лет, потому что они не подходят по возрасту”, — сказала украинка.

Интервьюер сделал вывод, что украинцев призывают устраиваться на работу, но в компаниях им отказывают по надуманным причинам.

“Вы хотите, чтобы я работала и платила налоги, либо чтобы я ехала обратно в Украину и ничего тут не делала? Работаешь — плохо, не работаешь — плохо. Всё, что ни делаю, — всё плохо”, — тоже резюмировала девушка.

При этом замминистра юстиции Илона Гавронская сообщила, что Украина и Евросоюз уже обсуждают план завершения программы защиты украинских беженцев. Согласно плану украинцы смогут остаться в ЕС, только если получат вид на жительство.

“Наша совместная работа с ЕС по будущим изменениям для украинцев основана на трех ключевых принципах: единстве, достоинстве и партнерстве. Единство — это поддержка связи украинцев с Родиной, друг с другом и с Европой. Достоинство заключается в признании того, что украинцы за рубежом принимают активное участие в жизни стран, которые их приютили, а не являются бременем для них”, — заявила Гавронская.





