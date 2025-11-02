Суд Киева избрал меру пресечения двум заместителям Одесского городского головы Анне Поздняковой и Валерию Силину. Им определили ночной домашний арест с 22:00 до 6:00 до 28 декабря 2025 года. Сообщают СМИ.

Чиновников подозревают в служебной халатности, которая, по версии следствия, привела к гибели людей во время непогоды в Одессе 30 сентября.

Анна Позднякова курирует жилищно-коммунальную сферу города, а Валерий Силин отвечает за автотранспортное хозяйство.

Сегодня же в Печерском суде будут рассматривать меру пресечения для Геннадия Труханова и других должностных лиц, подозреваемых в аналогичных нарушениях. По информации прокуратуры, для Труханова будут просить круглосуточный домашний арест.

Напомним, подозрение о служебной халатности вручили Геннадию Труханову и еще восьми чиновникам.





Источник