Відкриття виставки «Між небом і землею» в Одеській обласній науковій бібліотеці ім. Грушевського

Вчора в Одеській обласній науковій бібліотеці ім. Грушевського відбулося довгоочікуване відкриття виставки «Між небом і землею», яка представила роботи чотирьох талановитих художників: Ірини Резніченко, Олени Главенчук, Ольги Погрібної та Сергія Басока. Ця подія зібрала шанувальників мистецтва, колег-художників та всіх, хто цінує творчість і нові враження. Ірина Резніченко: Пейзажі з подорожей

Ірина Резніченко, народжена в Одесі, має багатий творчий шлях. Закінчивши Одеське державне художнє училище нині «Одеський художній фаховий коледж ім. М. Б. Грекова», вона продовжила навчання на художньо-графічному факультеті. З 2017 року художниця проживає в Норвегії, де активно викладає та створює роботи в стилі графіка. Її пейзажі, написані в авторській техніці, відображають враження від подорожей і спостережень, вражаючи глядачів своєю щирістю та емоційністю. Олена Главенчук: Декоративність та живопис

Олена Главенчук, також одеситка, має досвід у живопису та декоративно-прикладному мистецтві. Вона викладає на Одеському художньому фаховому коледжі ім. М. Б. Грекова, де передає знання про рисунок і композицію. Її роботи вирізняються яскравими кольорами та оригінальними формами, що роблять її творчість унікальною та впізнаваною. Ольга Погрібна: Традиції південноукраїнської школи

Ольга Погрібна, закінчила Одеське художнє училище, членкиня НСХУ, відзначається своєю здатністю трансформувати традиції південноукраїнської школи живопису. Її картини, наповнені динамікою та глибиною, відображають еволюцію естетики малярства та нові українські пріоритети. У серіях краєвидів художниця майстерно використовує фактуру кольорових нашарувань, створюючи живі та експресивні образи. Сергій Басок: Ліричність і колорит

Сергій Басок, закінчив Бобруйське художнє училище, художник-декоратор Одеського академічного театру музичної комедії, привніс до виставки гармонійні та ліричні роботи, насичені любов’ю до природи. Його твори вражають колоритом і глибиною емоцій, відображаючи захоплення рідним краєм. Виставка «Між небом і землею» стала яскравим свідченням українського мистецтва, що поєднує традиції та сучасні тенденції. Роботи чотирьох художників запрошують глядачів зануритися в світ творчості, відчути емоції та насолодитися красою, що дарує природа. Виставка триватиме протягом наступних тижнів, тож кожен має можливість відвідати її та отримати незабутні враження.