Українська Opera aperta отримала одну з найпрестижніших нагород у сфері класичної музики

Українську лабораторію Opera aperta, яку створили Роман Григорів та Ілля Разумейко, визнали переможницею міжнародної премії The Classical:NEXT Innovation Award 2025. Це одна з найпрестижніших нагород у сфері класичної музики.

Журі відзначило унікальний стиль команди, її художні експерименти та вагомий внесок у розвиток сучасної опери.

"Opera aperta є однією з найцікавіших компаній в екосистемі сучасної опери. Їхні роботи – це поєднання цікавих ідей і унікального художнього стилю, а їхні опери за останні 5-10 років дуже запам’яталися. Opera aperta – це сила, що рухає та змінює українську оперну сцену", – зазначено в комюніке премії.

Комітет особливо відзначив попередню археологічну оперу "Chornobyldorf", яка витримала 15 показів на міжнародних сценах Нью-Йорку, Ліверпуля, Роттердаму та інших містах.

"Ми отримали нагороду не лише за виставу, але і як організація, що довгий час працює з сучасною оперою в Україні. Це нагорода великої команди людей, які працювали над Chornobyldorf, Genesis. Opera of Memory, GAIA-24. Співпродюсер Володимир Бурковець двічі самостійно возив декорації Chornobyldorf в Британію, а режисер звукозапису Андрій Нідзєльський проводив звукозапис під час відеоекспедицій принаймні трьох опер. Зараз Володимир та Андрій в армії, ми сумуємо за ними, вдячні за їх вибір та присвячуємо цю нагороду їм", — продюсерка вистави Ольга Дятел.

4 червня лабораторія Opera aperta вдруге покаже в Києві нову оперу "GAIA-24. Opera del Mondo" про підрив Каховської ГЕС. За рік виставу встигли показати на провідних фестивалях в Роттердамі, Відні, Венеції та Берліні.

Другий показ у Києві відбудеться на основній сцені Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки.

The Classical:Next Innovation Award 2025 – премія, що відзначає новаторські проєкти, які формують майбутнє класичної музики у всьому світі. Вона вшановує особистостей та ініціативи, що просувають розвиток завдяки сміливим, але водночас виваженим і ефективним експериментам з ідеями та діями.





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