Премьер-министр Великобритании назначил досрочные всеобщие выборы на 4 июля.

«Настал момент, когда Великобритания должна выбрать свое будущее», – заявил премьер-министр Риши Сунак, стоя у своей резиденции на Даунинг-стрит.

По мнению политологов, избиратели, скорее всего, отдадут предпочтение Лейбористской партии во главе с Киром Стармером. Лейбористы лидируют в опросах уже более года.

Консерваторы находятся у власти 14 лет.

Выборы в Великобритании должны проводиться не реже, чем раз в пять лет, но премьер-министр может назначить досрочное голосование в любой момент в рамках этого срока.

Недавно возникли разговоры о том, что Сунак может объявить досрочные выборы из-за перспектив хорошего экономического прогноза.

Сунак выступил с этим заявлением в тот же день, когда Великобритания сообщила о снижении инфляции на 2,3%.

Источник