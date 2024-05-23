Премьер-министр Великобритании назначил досрочные всеобщие выборы на 4 июля.
«Настал момент, когда Великобритания должна выбрать свое будущее», – заявил премьер-министр Риши Сунак, стоя у своей резиденции на Даунинг-стрит.
По мнению политологов, избиратели, скорее всего, отдадут предпочтение Лейбористской партии во главе с Киром Стармером. Лейбористы лидируют в опросах уже более года.
Консерваторы находятся у власти 14 лет.
Выборы в Великобритании должны проводиться не реже, чем раз в пять лет, но премьер-министр может назначить досрочное голосование в любой момент в рамках этого срока.
Недавно возникли разговоры о том, что Сунак может объявить досрочные выборы из-за перспектив хорошего экономического прогноза.
Сунак выступил с этим заявлением в тот же день, когда Великобритания сообщила о снижении инфляции на 2,3%.