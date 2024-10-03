Кабинет министров Украины принял постановление, которое позволяет создавать сертифицированные частные заведения для обучения операторов дронов. Об этом в своем Telegram написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет Фокус.

По словам чиновника, потребность в профессиональных операторах дронов постоянно растет, а в военных подразделениях есть спрос на эту профессию, из-за чего "нужны учебные заведения, которые будут давать качественные знания".

"С начала полномасштабного вторжения в Украине появились десятки частных учебных центров пилотов БПЛА, но единая система регулирования их деятельности отсутствует. Правительство приняло постановление, которое даст старт сертификации частных школ операторов беспилотников", — сказал Федоров.

Министр отметил, что такие учебные заведения смогут получить сертификат и официально обучать операторов. После того как слушатели успешно сдадут экзамены, они смогут занять должности операторов БпЛА в военных подразделениях Сил обороны.

Федоров добавляет, что для получения соответствующей лицензии заведение должно: