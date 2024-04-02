Украина разработала модели беспилотников, которые способны пролететь более одной тысячи километров. Об этом рассказал министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров в интервью немецкой газете Die Welt, передает "Радио Свобода".

"Большинство используемых дронов имеют радиус действия от 700 до 1000 километров. Но сейчас есть модели, которые могут пролететь более 1000 километров", − заявил министр.

По словам министра, при недавних украинских атаках на российские нефтеперерабатывающие заводы были использованы беспилотники с радиусом действия от 700 до одной тысячи километров.

По словам Фёдорова, в 2024 году Украина в десять раз увеличила производство беспилотников дальнего действия по сравнению с прошлым годом. Кроме того, как отметил министр, уже к концу 2024 года на фронте могут появиться первые прототипы дронов с искусственным интеллектом.

В феврале и марте украинские военные нанесли множество ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Судя по кадрам, которые публиковали российские СМИ, для этого использовались беспилотники самолётного типа.

Украинские военные также утверждают, что сбили один из самых дорогих российских ударных беспилотников над Чёрным морем. Речь идёт о дроне "Форпост", сообщил в эфире национального телемарафона глава пресс-службы Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

"Это российский БПЛА, его стоимость составляет приблизительно семь миллионов долларов. Его сбила Одесская зенитно-ракетная бригада над акваторией Чёрного моря", − сказал Евлаш.

По его словам, это достаточно большой дрон, "напоминает аналог "Байрактара", может проводить разведку и нести дополнительную боевую нагрузку в виде двух ракет или другого вооружения, чтобы поражать наземные цели.