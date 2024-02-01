В этом году в планах “Агентства оборонных закупок” Министерства обороны Украины контракты на сотни тысяч беспилотников. В настоящее время на украинском рынке работает более 200 украинских компаний, занимающихся БПЛА или сервисами и продуктами в сфере дронов.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.
В планах контракты на сотни тысяч беспилотников
Отмечается, что в течение 2023 существенно масштабировалось украинское производство БПЛА: 67 моделей украинских БпЛА получили кодификацию, 58 получили госконтракт.
Всего на рынке работает более 200 украинских компаний, занимающихся БПЛА или сервисами и продуктами в сфере дронов.
В планах на 2024 год – в разы увеличить количество дронов на фронте, а "Агентство оборонных закупок" уже сейчас заключает долгосрочные контракты.
Дронов нужно больше
По словам вице-премьера Михаила Федорова, в прошлом году 58 украинских производителей дронов получили госконтракты. Всего на рынке работают более 200 украинских компаний, занимающихся БПЛА или сервисами и продуктами в сфере дронов.
На встрече с производителями он подчеркнул, что в 2024 году компаниям нужно масштабироваться - "потому что дронов нужно больше". Главная задача сейчас – стандартизация требований и тактико-технических характеристик для дронов.
Он подчеркнул, что в 2024 году компаниям нужно масштабироваться — потому что дронов нужно больше.
По словам Федорова, сейчас приоритетные технологии БПЛА для развития:
- украинского "Ланцета";
- AI для автоматического захвата целей
- управляемого боеприпаса;
- наведение на РЭБ и удар по ним;
- антидроновых решений.
"Это главные задачи от Сил обороны для производителей сейчас. Также активно работаем по треку развития роботизированных платформ, боеприпасов и РЭБ - почти еженедельно новая единица получает кодификацию по стандартам НАТО", - подытожил Федоров.
Что известно об украинских "Шахедах"
Как заявил президент Владимир Зеленский, Украина на государственном уровне должна наладить массовый выпуск дронов и боеприпасов, стандартизованных к ним. В планах поставить в ВСУ один миллион украинских дронов в 2024 году.
Ранее генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин рассказал, что Украина производит аналог иранских дронов, известных как "Шахеды", а также имеет в серийном производстве беспилотник-камикадзе, способный лететь на расстояние до 1000 километров.
По его словам, эти беспилотники используются силами обороны, и даже были задействованы в военных операциях.
Украина разрабатывает и более мощные модели с впечатляющими характеристиками, превышающими возможности "Шахедов".
Одним из таких есть беспилотник с рекордной дальностью боевого вылета, которая составляет примерно 1000 километров. Он уже прошел успешные испытания.
Министерством обороны Украины с начала полномасштабной войны принято на вооружение 28 моделей БпЛА разных типов украинского производства. Ведомство также заключило с рядом украинских компаний контракты на серийное производство 10 моделей БПЛА разных типов.