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Сьогодні, 10:00

У “Дії” з'явився рекрутинг до Армії дронів

Категорія: Новини / Події

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В “Дію” добавили возможность присоединиться к подразделениям БпЛА без посещения ТЦК. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

Подать заявление теперь можно за несколько кликов, после этого будет собеседование и подписание контракта.

“После подачи заявления попадете только в то подразделение, которое выбрали. Никакого “распределения” и мобилизации через ТЦК, все решаете вы и на базовую военную подготовку идете с уже подписанным контрактом. Пригодность к службе также подтверждаете самостоятельно еще на этапе подачи заявления, поэтому проходить ВВК не нужно”, — написал Федоров.

Рекрутинг в “Дії” напоминает поиск работы на сайте с вакансиями. В приложении по фильтрам нужно выбрать бригаду или подразделение, в которое человек хочет попасть, далее — отправить одно или несколько заявлений.

Нужно самостоятельно выбрать направление, связанное с БпЛА, — от оператора любого дрона до инженера. Далее рекрутер приглашает кандидата на собеседование, и подразделение подписывает с ним контракт.


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