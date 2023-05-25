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23-05-2023, 18:00

Замінити водійське посвідчення тепер можна в "Дії"

Категорія: Новини / Історія та суспільство

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В приложении "Дія" теперь можно подать заявление о замене водительского удостоверения за несколько секунд, а затем забрать документ в сервисном центре МВД. Водители также могут отказаться от пластика и оставить только цифровой документ, действительный на территории Украины.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Delo.ua.

"Заменяйте водительское удостоверение за несколько кликов в Дії. Услуга доступна как для водителей-новичков, у которых истек двухлетний срок действия первого удостоверения. Так и для тех, кто потерял или повредил документ", - отметил Федоров.

По его словам, чтобы воспользоваться услугой, необходимо подать заявление в приложении "Дія", а затем забрать удостоверение в сервисном центре МВД.

"Или вообще отказываетесь от пластикового документа и оставляете только цифровой. Мы ведь первыми в мире приравняли пластиковое водительское удостоверение к электронному. Двигаемся в направлении digital-first", - подчеркнул Федоров.
  • кликните меню Услуги и нажмите Замена водительского удостоверения
  • выберите причину замены
  • выберите тип удостоверения — цифровое или цифровое+пластик
  • выберите сервисный центр, где удобно забрать документ
  • подпишите заявление.

Оплатить услугу необходимо в течение 10 минут, чтобы заявление не было аннулировано. Далее ждите приглашения в сервисный центр или пуш от "Дії", когда цифровое водительское будет готово.

"Чтобы услуга работала – не забудьте обновить приложение. Продолжаем цифровизировать самые популярные госсервисы", - резюмировал Федоров.

Напомним, правительство разрешило использовать только электронное водительское удостоверение в приложении "Дія" без пластикового аналога.




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