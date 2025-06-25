Пиши, читай, дій: в Одесі стартувало нове видання «Курортна та туристична газета»

В офісі Національної спілки журналістів України відбулася важлива подія — презентація першого номера нового видання «Курортна та туристична газета». Захід об’єднав представників обласної влади, журналістської спільноти та студентства.

Голова Одеської регіональної організації НСЖУ Юрій Работін відкрив зустріч, привітавши присутніх:

«Мені дуже приємно вітати всіх тут, в офісі Спілки журналістів заступника голови обласної ради Вадима Шкаровського, головного редактора нової газети — Олега Зеленського, а також журналістську спільноту та студентство. Радіємо, що з’являються нові видання, хоча варто зазначити, що, на жаль, сьогодні на підписці Укрпошти в нашій області залишилось лише 16 газет. Війна дає про себе знати…».

Юрій Работін закликав вшанувати хвилиною мовчання пам'ять загиблих українських воїнів. Потому додав:

– Завдяки Збройним силам України ми сьогодні можемо зустрічатися, говорити, планувати. Але війна триває, і ми маємо бути свідомими учасниками інформаційного фронту.

Заступник голови Одеської обласної ради Вадим Шкаровський також звернувся до присутніх:

– Для багатьох із нас газета — це джерело правдивої, глибокої інформації. У наш час швидких Telegram-каналів газета — це осмислення, глибина, аналітика. Дуже хочеться, щоб молодь читала більше: не тільки новини, а й книги, великі тексти — це формує мислення, словниковий запас, розширює кругозір.

Він пригадав поїздку в Тарутине, де святкували 80-річчя районної газети «Знамена труда» і наголосив, що навіть у прифронтових умовах редакції продовжують працювати:

– Ця нова газета має перспективу. І я закликаю молодь — читайте, пишіть, беріть участь у творенні якісного медійного продукту.

Головний редактор видання Олег Зеленський подякував усім, хто долучився до створення першого номера:

– Створити газету — це велика праця. Писав усі матеріали самостійно, працював над дизайном. У першому номері ми розповідаємо не тільки про туризм, а й про духовність. Приміром, велика розповідь присвячена монахині, керівниці іконописного відділення Свято-Архангело-Михайлівського жіночого монастиря. Одеса — це не лише прифронтове місто, а й місто віри, духовності, спорту.

Олег Зеленський подякував Олександру Гордієнко, президенту Одеської обласної федерації боксу, який підтримав вихід газети:

– Спорт — це протидія негативним впливам. Це альтернатива залежностям, ізоляції в смартфоні. А ще — джерело сили, надії та об'єднання.

Викладач Одеського економічного університету Олександр Носаченко також поділився враженнями:

– Для нас дуже цінно, що створено таке видання. Це інвестиція у розвиток молодої журналістики. Бажаю газеті великого тиражу та сталого розвитку.

У завершальному слові Юрій Работін закликав до співпраці:

– У нас в Одесі майже шість факультетів журналістики. Ми можемо робити презентації кожного нового номера у вишах, долучати студентів до створення матеріалів. Нехай газета живе й розвивається — це наш інформаційний і культурний фронт.

«Курортна та туристична газета» виходитиме щомісяця і висвітлюватиме події у сферах спорту, освіти, культури, духовності та громадського життя.