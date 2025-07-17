Только жесткое давление может вынудить Кремль к уступкам. И американский президент Дональд Трамп способен на это.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Post.

Президент дал интервью для New York Post, в котором подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин не готов к компромиссам для завершения войны.

В то же время он подчеркнул, что Трамп имеет силу поставить его на колени, ускорив жесткие санкции, которые могут вызвать "социальный взрыв" в России.

"Ему нужно это почувствовать", - сказал глава Украины.

Зеленский отметил, что "очень благодарен" Трампу за поддержку санкций, имея в виду объявление президента в понедельник о том, что он введет 100% пошлины на страны, которые покупают российскую нефть, если Москва не согласится на мирное соглашение в течение 50 дней.

Однако, по его словам, данный срок означает лишь больше смертей и разрушений в течение еще почти двух месяцев.

"Пятьдесят дней для нас - это просто страшный каждый день", - сказал Зеленский.

Трамп дал Путину 50 дней на мирное соглашение

В последние дни Дональд Трамп открыто выражает недовольство тем, как медленно продвигаются мирные переговоры по Украине.

Бывший президент США отметил, что надеялся на договоренность еще два месяца назад, но реального прогресса так и не произошло. В ответ он заявил о готовности ввести новые экономические ограничения против России.

В частности, Трамп пригрозил введением вторичных тарифов, если соглашение не будет достигнуто в течение 50 дней. По его словам, такие меры будут жесткими и могут достичь уровня 100%.

Несмотря на это, Трамп выразил надежду, что к таким действиям прибегать не придется, однако подчеркнул, что США готовы к решительным шагам в случае необходимости.