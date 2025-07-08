Американский президент Дональд Трамп якобы распорядился отправить Украине 10 ракет-перехватчиков для Patriot, а также давит на Германию, чтобы та продала одну из своих батарей Patriot Украине.

Об этом Axios сообщили осведомленные собеседники, пишет "Европейская правда".

Решение президента Трампа от понедельника, 7 июля, об отправке оборонительного оружия в Украину было принято после нескольких дней консультаций с помощниками и другими мировыми лидерами относительно того, откуда именно будет происходить это оружие.

В частности, по данным издания, Трамп ищет альтернативные решения, в частности давит на Германию, чтобы та отправила свою батарею Patriot.

Недавно Трамп и президент Владимир Зеленский провели телефонный разговор, во время которого, по словам собеседников, Трамп сказал Зеленскому, что хочет помочь Украине в укреплении ПВО, но подчеркнул, что США должны приостановить поставки оружия, чтобы пересмотреть собственные запасы.

В то же время, по их словам, он пообещал немедленно прислать 10 ракет-перехватчиков для Patriot – меньше, чем было запланировано в приостановленной поставке, – и помочь найти другие источники поставки.

Также, по словам немецкого чиновника, 7 июля немецкий канцлер Фридрих Мерц позвонил Трампу, чтобы попросить его "отпустить" ракеты-перехватчики для Patriot, которые были приостановлены на пути в Украину.

По его словам, Мерц сообщил Трампу, что Германия готова купить у США батареи Patriot и отправить их в Украину.

В свою очередь, утверждают собеседники, Трамп предложил Германии продать одну из своих батарей Patriot Украине. Они сообщили, что США и европейские союзники разделят расходы на покупку.

Трамп и Мерц не пришли к согласию, но, по словам чиновников, обсуждения продолжаются. Немецкие чиновники утверждают, что Германия предоставила Украине очень большую долю своих ракет для Patriot – даже больше, чем США.

Обратим внимание, издание The Guardian писало, что Соединенные Штаты имеют лишь около 25% ракет-перехватчиков для Patriot, необходимых для всех военных планов Пентагона, после того как в последние месяцы были исчерпаны запасы на Ближнем Востоке, а потому решили приостановить поставки оборонительного оружия Украине.

В то же время ранее некоторые СМИ писали, что глава Минобороны США Пит Хегсет единолично распорядился остановить передачу Украине некоторых типов вооружения, несмотря на результаты военного анализа, согласно которым эти поставки не будут представлять угрозы боеготовности США.