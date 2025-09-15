В программе нового правительства Юлии Свириденко есть ряд положительных инициатив. Однако часть предложений выглядит неприемлемо в условиях войны.

Об этом глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Рады Даниил Гетманцев сказал в интервью РБК-Украина.

"Я не могу поддержать тренды в правительстве на раздачу денег, которых нет. Например, программа о поддержке ФОП креативных индустрий - раздать по 100 тысяч для меня сегодня, в войну, выглядит дико. Давать по 100 тысяч ФОПам, которые плетут аистов, видимо, это тоже важно, но не надо делать вид, что у нас мир", - отметил он.

Ограниченные ресурсы

Гетманцев подчеркнул, что все расходы, не связанные с обороной, финансируются исключительно за счет международной помощи.

"Эти деньги очень ограничены. Если же речь идет о программе "5-7-9%", которая является удачной, с которой также правительство соглашается и расширяет, но финансирование пока не увеличивает. Или если говорить о программе "еОселя". Прекрасная же программа, и точно не хватает там денег", - пояснил он.

Важные направления

По его словам, государство должно сосредоточиться на действительно критических программах, таких как разминирование территорий.

"Программа по разминированию территорий. Нам не надо разминировать территории? Это очень важная программа. А что было в том проекте бюджета, который мы проголосовали? Предыдущее правительство сокращало на 2 млрд гривен расходы на разминирование. Я вышел публично и заставил, чтобы эту правку сняли. И это вопрос об определенных приоритетах", - сказал нардеп.

Время непопулярных решений

Гетманцев подчеркнул, что стране следует отказаться от популистских идей и сосредоточиться на практической работе.

"Мне кажется, что правительству следует смириться с тем, что пришло время тяжелых, непопулярных решений и прекратить генерировать популярные заголовки для новостей, сконцентрировавшись на тяжелой ежедневной работе. Это важно", - отметил он.

Он также напомнил, что не поддерживает идею кэшбэка, назвав ее аналогичной попыткой раздачи денег.

Напомним, правительство Украины утвердило программу действий на 2025 год и передало документ на рассмотрение Верховной Рады.

Гетманцев в интервью РБК-Украина не исключил, что в случае недостаточной поддержки со стороны международных партнеров могут быть приняты сложные меры. "Будем воздерживаться от повышения налогов настолько, насколько можно будет это делать", - подчеркнул он.