Єдність у дії: спільна турбота про освіту та медичну допомогу Дальницької громади та Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви України

Справжні добрі справи завжди починаються з небайдужих сердець і мають силу об’єднувати людей навколо спільної мети. Саме такою стала чергова значуща подія для закладів освіти Дальницької територіальної громади — безоплатне отримання та передача 366 одиниць шкільних меблів, а також сучасного технічного обладнання для Новоградківської гімназії.

Ключову роль у цій справі відіграла послідовна координаційна робота пастора громади Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви України смт Новоградківка Олександра Гросса, який упродовж тривалого часу є активним координатором гуманітарної допомоги для України. Саме завдяки його особистій залученості, довірі міжнародних партнерів та вмінню об’єднувати благодійні ініціативи вдалося не лише доставити допомогу, а й забезпечити її чіткий, справедливий та адресний розподіл.

Отримані шкільні меблі були справедливо та рівномірно розподілені між закладами освіти громади: Дальницьким і Доброолександрівським ліцеями, а також Новоградківською, Мар’янівською, Барабойською та Роксоланівською гімназіями. Особливо цінним є те, що підтримка охопила кожен навчальний заклад без винятку, адже справжня допомога не ділить, а об’єднує.

Окремим і надзвичайно важливим кроком до сучасної та якісної освіти стала технічна підтримка Новоградківської гімназії. Заклад отримав 3 сучасні принтери, 25 моніторів та 25 системних блоків, що суттєво покращить освітній процес, створить комфортні умови для навчання учнів і роботи педагогів, сприятиме розвитку цифрових компетентностей та впровадженню сучасних освітніх технологій.

Для педагогічного колективу та учнів це не лише оновлення матеріально-технічної бази, а й відчутний знак підтримки, довіри та спільної віри в те, що освіта залишається фундаментом майбутнього навіть у найскладніші часи.

Варто наголосити, що гуманітарна місія не обмежилася лише сферою освіти. Завдяки злагодженій співпраці пастора Олександра Гросса та партнерських організацій значну допомогу отримала й Новоградківська амбулаторія. Медичному закладу було передано сучасний холодильник для зберігання лікарських засобів, необхідні меблі та медичні ліжка, що суттєво покращить умови надання медичної допомоги мешканцям села.

Працівники Новоградківської гімназії від імені всієї Дальницької громади висловили щиру вдячність людям і організаціям, які своєю працею та відкритим серцем наближають позитивні зміни:

пастору Євангелічно-лютеранської громади смт Новоградківка Олександру Гроссу — за системну координацію гуманітарної допомоги, відповідальність і невтомну працю задля України;

директору благодійної організації БФ «Бремен допомагає Україні» — Віталію Михайлику;

ГО «Реабілітаційний центр Св. Павла»;

усім, хто долучився до організації, доставки, розвантаження та розподілу меблів і технічної допомоги.

“Церква висловлює величезу подяку фонду “Solidaritaet Ukraine” в місті Бремені, пастору церкви св. Марка Андреасу Гамбургу та корпорації Buhlmann за збір та надсилання допомоги в Україну в рамках партнерства між містом Бремен та Одеською областю”, — зазначив пастор Олександр Гросс.

Саме спільна праця та взаємопідтримка дали змогу в найкоротші строки створити гідні умови для навчання дітей.

Ця допомога — значно більше, ніж матеріальні ресурси. Це інвестиція в освіту, медицину, розвиток дітей і майбутнє України. Приклад того, як відповідальне лідерство, віра та партнерство здатні об’єднувати громади й країни.