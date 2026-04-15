В роддоме №5 на улице Добровольцев продолжается подготовка к восстановительным работам после вражеской атаки по Одессе 28 марта. В городе рассчитывают в максимально сжатые сроки вернуть медучреждение к полноценной работе и возобновить прием пациенток.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Одесского городского совета, первичный этап обследования уже завершен. Специалисты зафиксировали и задокументировали все повреждения здания.

До конца недели ожидаются окончательные выводы экспертов. Именно они станут основой для расчета сметы и позволят приступить к непосредственному восстановлению конструкций.

В департаменте подчеркивают, что тщательная проверка необходима для обеспечения полной безопасности будущих мам, новорожденных и медицинского персонала. Городские службы продолжают системную работу, чтобы как можно быстрее восстановить важный объект медицинской инфраструктуры.





Источник