Американская телекомпания NBC объявила о том, что будет предлагать подписчикам своей потоковой платформы Peacock ежедневные "аудио- и видеоотзывы" об Олимпийских играх в Париже, озвученные голосом ветерана спортивного комментатора Эла Майклса... но полностью созданные искусственным интеллектом.

Спортивный комментатор будет предоставлять персонализированные репортажи о событиях, освещаемых медиакомпанией, с учетом конкретных интересов болельщиков. Каждое утро в потоковом центре Peacock телеканала NBC будет появляться видеорепортаж о прошедшем дне, составленный из клипов и высококачественного искусственного интеллекта, воссоздающего голос Майклса.

"Когда ко мне обратились по этому поводу, я был настроен скептически, но мне было очень любопытно", - сказал звездный ведущий американского канала NBC, слова которого приводятся в пресс-релизе NBCUniversal. "Потом я увидел демонстрацию с подробным описанием того, что они задумали. Я сказал: "Я в деле"".

По прогнозам NBC, во время Игр в США будет транслироваться около семи миллионов персонализированных вариаций "Your Daily Olympic Recap on Peacock".

Хотя генеративный ИИ может создавать любой контент (текст, изображения, звуки), его результаты часто содержат фактические ошибки. Учитывая это, телеканал заверил, что команда редакторов NBC Sports будет проверять весь контент, включая аудиозаписи и клипы, на предмет качества и точности, прежде чем резюме станут доступны пользователям.

Новость появилась в тот момент, когда многие представители творческих профессий и художники задаются вопросом, как можно использовать искусственный интеллект. И стоит ли его вообще использовать.

Певцы, актеры, дублеры и авторы осуждают "кражу голосов" искусственным интеллектом, а многие подали иски против различных компаний, занимающихся генеративным искусственным интеллектом, включая OpenAI (ChatGPT), обвиняя их в использовании их произведений для обучения своих моделей искусственного интеллекта.

В апреле более 200 музыкантов, в том числе Роберт Смит, Билли Айлиш и Ники Минаж, подписали открытое письмо с призывом остановить "хищническое" использование ИИ в музыкальной индустрии.

В письме, признавая творческие возможности новых технологий ИИ, говорится следующее: "Не заблуждайтесь: мы считаем, что при ответственном использовании ИИ обладает огромным потенциалом для развития творческих способностей человека и позволяет создавать и развивать новые и захватывающие возможности для поклонников музыки во всем мире".

"К сожалению, некоторые платформы и разработчики используют ИИ, чтобы саботировать творчество и подрывать позиции артистов, авторов песен, музыкантов и правообладателей. При безответственном использовании ИИ представляет собой огромную угрозу для нашей способности защищать нашу частную жизнь, наши личности, нашу музыку и наши средства к существованию".

Это привело к тому, что крупнейшие мировые звукозаписывающие лейблы подали в суд на два ИИ-стартапа, Suno и Udio, в связи с предполагаемым нарушением авторских прав. В этом знаковом деле утверждается, что стартапы используют в "почти невообразимых масштабах" записанные произведения артистов.

Тем не менее, NBC продолжает работать. Их инструмент для просмотра ярких моментов будет доступен на канале Peacock с 27 июля.





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