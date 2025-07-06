Председатель налогового комитета Верховной Рады, Даниил Гетманцев считает, что законопроект, освобождающий ОПК от некоторых уголовных преступлений, в частности вероятных коррупционных преступлений, необходим для развития отрасли в условиях войны.

Об этом он рассказал в подкасте ЭП "Хроники экономики".

По словам Гетманцева, в условиях войны работа оборонно-промышленного корпуса является слишком зарегулированной. Он отметил, что имеет в виду нарушения в сфере экологических норм, защиты труда.

Гетманцев считает, что уволить бизнес в оборонном секторе за невыполнение некоторых требований является правильным решением в условиях войны.

"Мы выводим бизнес из-под рисков быть закрытым и сесть в тюрьму из-за того, что они работают и не могут сделать иначе. Количество всевозможных разрешений настолько велико, что если бы они шли по пути мирного получения документов, они бы где-то в 2030-2031 году открылись бы, слава им, что они этого не делают", - сказал Гетманцев.

Гетманцев добавил, что преступления, от ответственности за которые освобождают бизнес, все еще могут расследовать, поскольку освобождение от ответственности происходит по процедуре подписи генпрокурором.

При этом, комментируя закрытость списка предприятий, которые будут освобождены от ответственности, нардеп повторил, что в условиях войны некоторые процессы открытости в отношении ОПК стоит уменьшить или отменить.

"Я сам занимаюсь борьбой с коррупцией с 2019 года, но в определенных вопросах мы должны идти на риски непрозрачности для того, чтобы сохранить страну", - добавил Гетманцев.

Отвечая на вопрос, почему не ограничить амнистию для бизнеса отдельным видам преступления, Гетманцев отметил, что решение такого характера будет принимать суд и это ликвидирует риски.

Подытоживая Гетманцев отметил, что его законопроект обеспечивает баланс необходимый для развития ОПК.

Напомним:

Верховная Рада рассматривает законопроект № 13423, предлагающий исключить уголовную ответственность за преступления при выполнении оборонных контрактов.

Законопроект предусматривает введение специального режима для предприятий оборонно-промышленного комплекса, включенных в закрытый Перечень Минобороны.

Должностные лица таких предприятий смогут избежать уголовной ответственности, даже если их действия формально содержат признаки преступления, если они были направлены на выполнение оборонного контракта и имели "общественно полезную цель".

Документ уже зарегистрирован 126 народными депутатами (123 из которых - из фракции "Слуга Народа").





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