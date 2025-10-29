Президент Владимир Зеленский говорит, что Украина не будет воевать десятилетиями, но ЕС должен в течение определенного времени стабильно финансово поддерживать украинское государство, и европейские лидеры планируют это делать 2-3 года.

Источник: Зеленский во время общения с журналистами, цитирует"Интерфакс-Украина", "Европейская правда"

Прямая речь: "Я им (европейским лидерам -ред.) сказал – мы не будем десятилетиями воевать, но вы должны показать, что в течение какого-то времени вы сможете стабильно финансово поддерживать Украину. И поэтому у них такая в голове программа – 2-3 года. Давайте акцентируем, что 2-3 года мы будем стабильно помогать с финансами Украине".

Детали: По словам президента, война может закончиться раньше, однако нужны деньги на восстановление. Кроме того, украинский военный должен знать, что у него есть заработная плата.

"Потому что вернется Путин снова с агрессией или не вернется после того, как эта война закончится, – мы пока не знаем. И поэтому это важно понять – какой будет стабильная поддержка Украины со стороны партнеров", – добавил он.

Глава государства отметил, что эта поддержка может финансироваться из замороженных российских активов, которые Украина будет тратить на оружие или восстановление.

"Если война закончится через месяц, мы будем тратить эти деньги на восстановление. Если она завершится не через месяц, а через какое-то время, значит мы их будем тратить на оружие. Просто у нас нет другого выхода", – подчеркнул Зеленский.

По словам президента, европейцы близки к решению о передаче Украине замороженных российских активов.

Что предшествовало: Недавно в интервью Sunday Times премьер-министр Польши Дональд Туск сказал, что Зеленский в последнем разговоре рассказал о готовности Украины еще два-три года воевать против российского вторжения.





