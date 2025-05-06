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Сьогодні, 16:00

Фіцо розкритикував ресурсну угоду України та США

Категория: Новини / Політика

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что заключение сырьевой сделки между Киевом и Вашингтоном уменьшило шансы на мирное урегулирование российско-украинского конфликта. Видео с заявлением главы правительства в Братиславе опубликовали СМИ и политические телеграм-каналы.

“Я знаю, почему Зеленский это подписал — он купил войну. Господину Зеленскому очень важно продолжение войны. И он думает, что этим соглашением он как бы приглушил усилия США о мире”, — заявил Фицо..

      Ранее Фицо заявил, что Словакия не будет поддерживать Украину ни финансово, ни военным путём. Также Роберт Фицо называл Зеленского врагом Словакии, пригрозив заблокировать Киеву помощь от Евросоюза.


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