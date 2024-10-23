Роберт Фицо, словацкий премьер-популист, венгр Виктор Орбан и президент Сербии Александр Вучич считают, что, в отличие от других европейских коллег, у них есть формула решения проблемы миграции.
Во вторник в городе Комарно на юге Словакии лидеры трёх стран обсудили миграционную политику ЕС и планы по "аутсорсингу" запросов на получение убежища в третьих странах. В авангарде здесь Джорджа Мелони, которая уже переправила первую группу мигрантов в Албанию.
"Бунт против миграции"
"В Брюсселе идёт бунт против миграции. Миграционный пакт ЕС – это часть проблемы, а не её решение", – написал Орбан на платформе X.
По словам венгерского премьера, в 2023 году было принято решение о депортации 430 000 нелегальных мигрантов из стран ЕС, а на данный момент выслано всего лишь 84 000.
Три страны намерены вместе работать над сдерживанием потоков нелегальной миграции. К тому же Фицо и Орбан выразили Вучичу "полную поддержку" в вопросе вступления Сербии в ЕС.
Сербский президент пообещал "продолжить работу в интересах Европы и друзей из Венгрии и Словакии", при этом подчеркнув, что его страна не готова стать "точкой притяжения" мигрантов и не будет принимать просителей убежища из третьих стран, "как это делает Албания".
Приблизит ли это Сербию к членству в ЕС?
Если Словакия и Венгрия, как страны-члены ЕС, могут выиграть от тесного сотрудничества с Сербией в вопросе сдерживания мигрантов на границах, то есть ли выгода для сербов?
Оливер Рёпке, президент Европейского экономического и социального комитета, считает, что присутствие союзников в блоке не принесёт Сербии больших преимуществ.
Новый трёхсторонний формат, похоже, развивается, в то время как Вышеградская группа страдает от расхождений во взглядах на войну в Украине.
Венгрия, Словакия придерживаются более мягкого подхода к России, в то время как Польша и Чехия однозначно встали на сторону Украины и Запада.