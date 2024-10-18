Лидеры фракции "Патриоты за Европу" в Европарламенте встретились в Брюсселе перед заседанием Европейского совета. Они обсудили проблему нелегальной миграции.

Лидеры политической группы в Европарламенте "Патриоты за Европу" встретились в Брюсселе перед заседанием Европейского совета. В центре внимания ультраправой фракции была тема миграции, которая в Старом Свете не перестает быть актуальной.

Участники дискуссии говорили о мерах, которые необходимо предпринять, чтобы держать мигрантов подальше от своих стран.

Герт Вилдерс, Партия свободы: "После визита в Уганду моя партия рассматривает возможность отправки людей в эту страну после прохождения всех процедур в Нидерландах, вместо того чтобы оставлять их в Голландии, зачастую нелегально. Мое правительство также разрабатывает планы по ужесточению миграционной политики в Нидерландах".

Популистов, похоже воодушевило соглашение между Римом и Тираной, которое позволяет размещать просителей убежища в центрах на территории Албании, пока они ждут ответа на свои запросы от итальянских властей.

Журналист: "Что вы думаете о сделке между Италией и Албанией?"

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии: "Соглашение хорошее, поздравляю".

Еврокомиссия предложила 10 пунктов, касающихся миграционной политики, на которых следует сосредоточиться странам сообщества. Некоторые инициативы близки к подходу популистов. Речь в частности идет о построении партнерских отношений с третьими странами и возможности создания там центров по приему мигрантов. Но для лидеров "Патриотов за Европу" этого недостаточно.

Марин Ле Пен, Национальное объединение: "На данный момент я видела немного четких предложений. Это всего лишь туманные, расплывчатые намерения. И еще раз, поскольку я прекрасно знаю, что Комиссия идеологически хочет этой миграции, я не уверена, что она решит эту проблему".

Фракция "Патриоты за Европу", в которую входят 11 политических сил из разных стран-членов ЕС, хочет сделать такие встречи регулярными перед каждым саммитом ЕС.





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