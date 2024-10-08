Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что, пока он остаётся главой правительства, он не допустит вступления Украины в НАТО.



Фицо выступил в воскресенье у мемориала, посвящённого памяти солдат совместной Карпатско-Дуклинской наступательной операции советских и чехословацких войск, проведённой в этих местах 80 лет назад, осенью 1944 года. В боях погибли десятки тысяч чехословацких и советских солдат. Речь Роберта Фицо излагает словацкое издание Hlavný Denník.



Телеканал "Евроньюс" цитирует фрагмент выступления Фицо: "Мы приехали в Дуклу не для того, чтобы праздновать войну, страдания, смерть. Да, мне жаль, что у нас такая извращенная мода, особенно в Европе, где вместо того, чтобы прилагать усилия и прекратить бряцать оружием, даже в соседних государствах мы слышим бурные аплодисменты, громкие приветствия и видим важные материальные решения, которые только поощряют войну. Образно говоря, можно пожелать, чтобы одна такая ракета разбила фонтан в Брюсселе, чтобы они поняли, о чём, чёрт возьми, идёт речь".



Американское издание Politico в своём европейском выпуске отмечает, что руководство НАТО желает присоединения Украины к Североатлантическому союзу после окончания войны с Украиной — для сдерживания дальнейших агрессивных устремлений России. Однако, говорится в публикации Politico, заявление Фицо подчёркивает политические трудности, которые, вероятно, возникнут при движении к этой цели.



Правительства Украины и Словакии в понедельник, 7 октября, подписали совместную декларацию о ключевых направлениях взаимодействия: усиление политического диалога, построение добрососедских отношений и поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом сообщила "Украинская правда".



Также в документе подчеркивается, что обе страны продолжают совершенствовать прямое железнодорожное сообщение и модернизацию пограничной инфраструктуры.



Подписан протокол о реадмиссии — механизме возвращения граждан Словакии и Украины в свои государства.



Третий документ — меморандум о взаимопонимании между министерствами образования Украины и Словакии.



Речь идёт о поддержке украинских студентов и учителей в Словакии, контактах между учебными заведениями, сотрудничестве в сфере инноваций, пояснил журналистам премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.



Четвертым документом стал меморандум о сотрудничестве между аграрными министерствами.



Как отмечает "Украинская правда", премьер-министр Украины после встречи заявил о планах начать пассажирские перевозки по маршруту Киев – Братислава. В поездах будут вагоны, направляющиеся до столицы Австрии Вены.



Шмыгаль рассказал о планах производства снарядов 155-мм калибра в Словакии. Кроме того, стало известно, что Словакия выделила 500 тысяч евро на энергетические нужды Украины.

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