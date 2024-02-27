В ходе встречи, состоявшейся 26 февраля в Париже, главы государств и правительства рассматривали предложение отправить в Украину военных из ЕС и НАТО. Собрали, как лидеры стран реагируют на это предложение.

Впервые о том, что эта тема обсуждалась на встрече в Париже, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. На пресс-конференции по итогам саммита президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что страны обсуждали отправку своих войск в Украину. Впрочем, он отметил, что в настоящее время государства не достигли консенсуса по этому вопросу.

«Но мы ничего не можем исключать. Мы сделаем все, что должны, чтобы Россия не смогла выиграть в этой войне», — сказал Макрон.

По его словам, многие люди, которые сейчас говорят «никогда» отправке войск, — это те же люди, которые два года назад говорили «никогда» относительно отправки танков, самолетов и оружия дальнего действия.

«Так что все возможно, если это нужно, чтобы достичь нашей цели», — сказал французский президент.

Об этом в интервью Ouest France также заявил и французский премьер Габриэль Атталь:

«Мы не сможем смириться с тем, что Россия выиграет эту войну [...] Мы поддерживаем Украину с первого дня. И мы будем продолжать поддерживать украинцев».

Президент Польши Анджей Дуда назвал дискуссию о введении войск ЕС и НАТО в Украину «самой горячей» среди всех на встрече в Париже. Но страны не пришли к «совершенно никакому согласию» по этому поводу и не проявили энтузиазма, сказал Дуда в интервью для Polskie Radio 24. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик сказал, что у страны нет «проекта или идеи» отправления своих военных в Украину, цитирует его Wprost.

В то же время шведский премьер Ульф Кристерссон заявил, что для Швеции этот вопрос сейчас «вообще не актуален», пишет SVT. По его словам, в любом случае, решение будет за Швецией.

Reuters пишет, что чешский премьер Петр Фиала также сказал, что его страна не собирается отправлять своих солдат в Украину и что «никто не должен волноваться по этому поводу».

Между тем, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто отметил, что Венгрия не хочет присылать не только свои войска, но и оружие в Украину: «Позиция Венгрии четкая и твердая. [...] Войну следует не углубить или расширить, а прекратить».

В то же время представитель президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в кремле обратили внимание на заявление Макрона о возможной отправке войск западных стран в Украину, цитирует его российское пропагандистское агентство «ТАСС». Это, по словам Пескова, «угрожает вовлечению западных стран в "горячий конфликт"». Также он добавил, что в таком случае прямой военный конфликт между НАТО и РФ будет «неизбежен».

Что говорят в НАТО?

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил Associated Press, что Альянс тоже не планирует отправлять войска в Украину.

«Союзники в НАТО оказывают Украине беспрецедентную поддержку. Мы делали это с 2014 года и активизировались после полномасштабного вторжения. Но нет никаких планов размещения войск НАТО на территории Украины», — сказал он.

Представитель Белого дома также отметил, что Соединенные Штаты не планируют отправлять свои войска в Украину.

Как реагируют в украинском правительстве

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Reuters сказал, что приветствует дискуссии о введении войск европейских стран. «Это свидетельствует об абсолютном осознании рисков, которые составляет для Европы милитаристская агрессивная Россия», — сказал он.

Больше о встрече в Париже

Вчера, 26 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон инициировал в Париже встречу глав государств и правительств, поддерживающих Украину.

«Наш месседж будет состоять в том, чтобы продемонстрировать нашу решимость сделать все необходимое, чтобы победить Россию. Мы не фаталисты, не в режиме обреченности. Мы полны решимости», — объясняли мы в Елисейском дворце.

В ходе встречи союзники договорились создать коалицию дальнобойных средств поражения для Украины, в рамках которой планируется поставлять ракеты средней и большой дальности, а также бомбы.

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