Впервые о том, что эта тема обсуждалась на встрече в Париже, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. На пресс-конференции по итогам саммита президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что страны обсуждали отправку своих войск в Украину. Впрочем, он отметил, что в настоящее время государства не достигли консенсуса по этому вопросу.
По его словам, многие люди, которые сейчас говорят «никогда» отправке войск, — это те же люди, которые два года назад говорили «никогда» относительно отправки танков, самолетов и оружия дальнего действия.
«Так что все возможно, если это нужно, чтобы достичь нашей цели», — сказал французский президент.
Об этом в интервью Ouest France также заявил и французский премьер Габриэль Атталь:
Президент Польши Анджей Дуда назвал дискуссию о введении войск ЕС и НАТО в Украину «самой горячей» среди всех на встрече в Париже. Но страны не пришли к «совершенно никакому согласию» по этому поводу и не проявили энтузиазма, сказал Дуда в интервью для Polskie Radio 24. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик сказал, что у страны нет «проекта или идеи» отправления своих военных в Украину, цитирует его Wprost.
В то же время шведский премьер Ульф Кристерссон заявил, что для Швеции этот вопрос сейчас «вообще не актуален», пишет SVT. По его словам, в любом случае, решение будет за Швецией.
Reuters пишет, что чешский премьер Петр Фиала также сказал, что его страна не собирается отправлять своих солдат в Украину и что «никто не должен волноваться по этому поводу».
Между тем, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто отметил, что Венгрия не хочет присылать не только свои войска, но и оружие в Украину: «Позиция Венгрии четкая и твердая. [...] Войну следует не углубить или расширить, а прекратить».
В то же время представитель президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в кремле обратили внимание на заявление Макрона о возможной отправке войск западных стран в Украину, цитирует его российское пропагандистское агентство «ТАСС». Это, по словам Пескова, «угрожает вовлечению западных стран в "горячий конфликт"». Также он добавил, что в таком случае прямой военный конфликт между НАТО и РФ будет «неизбежен».
Что говорят в НАТО?
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил Associated Press, что Альянс тоже не планирует отправлять войска в Украину.
Представитель Белого дома также отметил, что Соединенные Штаты не планируют отправлять свои войска в Украину.
Как реагируют в украинском правительстве
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Reuters сказал, что приветствует дискуссии о введении войск европейских стран. «Это свидетельствует об абсолютном осознании рисков, которые составляет для Европы милитаристская агрессивная Россия», — сказал он.
Больше о встрече в Париже
Вчера, 26 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон инициировал в Париже встречу глав государств и правительств, поддерживающих Украину.
В ходе встречи союзники договорились создать коалицию дальнобойных средств поражения для Украины, в рамках которой планируется поставлять ракеты средней и большой дальности, а также бомбы.