Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) интегрировал сервис государственных услуг «Дия». Теперь студенты и абитуриенты могут теперь зарегистрироваться на Национальный мультипредметный тест через приложение.

Об этом сообщают министр цифровой трансформации Михаил Федоров и пресс-служба «Дии».

Чтобы зарегистрироваться, нужно иметь ID-карту или загранпаспорт в «Дие», а также активировать «Дия. Подпись». При регистрации на сайте УЦОКО нужно дать доступ к паспорту через приложение, а далее данные из него автоматически подтянутся в форму регистрации.

Для входа в персональный кабинет тоже не надо будет вводить данные вручную. Для этого можно использовать «Дия. Подпись».

Для того чтобы создать персональный кабинет нужно:

открыть страницу регистрации на сайте Украинского центра оценивания качества образования

выбрать «создание кабинета с помощью «Дия»

нажать на QR-код или отсканировать его камерой смартфона, на котором есть «Дия»

подтвердить отправку копии паспорта с помощью «Дия. Подпись».

Напомним, что основная сессия НМТ состоится с 14 мая по 25 июня, а дополнительная с 11 по 19 июля. Регистрация на тест стартовала 14 марта и продлится до 11 апреля включительно.

В этом году поступающие будут сдавать экзамен по четырем предметам. Украинский язык, математика, а также история Украины обязательны. На выбор – украинская литература, иностранный язык (английский, испанский, немецкий, французский), биология, физика, химия и география.

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