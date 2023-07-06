Мы неоднократно уже писали об успехах в модельном бизнесе одесситки Анастасии Бондарчук, но о девушке всегда можно рассказать что-то новое. Несмотря на свой юный возраст, Анастасии удалось сделать блестящую карьеру фотомодели, но она мечтает о кино, и не только мечтает. Напомним, что фильм «Случай в отеле «Уолл-Стрит», где она сыграла одну из главных ролей в паре с известным голливудским актером Эриком Робертсом, был показан в программе Каннского кинофестиваля, после чего Анастасия Бондарчук стала гостьей красной дорожки в Каннах.

Пришло время узнать, чем Анастасия покорила модельную индустрию в этот раз. А на сей раз она стала лицом французского журнала MOEVIR Magazine, съемка состоялась в Вене. Анастасия Бондарчук уже известна своими работами для люксовых брендов во французских изданиях Chopard, Dolce & Gabbana, Versace, Fendi, Aquazzura. Фотографии девушки неоднократно украшали обложки Elle, L'Officiel, Harper's Bazaar, Grazia, Glamour, Burberry, Montclair и многих других.