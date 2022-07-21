Кто из любимых нами знаменитостей снялся с Анастасией Бондарчук в Дубае

Знакомимся с новыми работами молодой актрисы и модели из Одессы Анастасии Бондарчук.

Несмотря на свой юный возраст Анастасия Бондарчук, уже обладает внушительным количеством работ, гостья красной дорожки Каннского Кинофестиваля 2021 года с фильмом «Случай в Отеле Уолл-Стрит», где Анастасия снялась в главной роли в паре с известным голливудским актером Эриком Робертсом. Анастасия Бондарчук так же известна своим сотрудничеством с Chopard, Dolce & Gabbana, Versace, Fendi, Aquazzura, ее портреты неоднократно украшали обложки Elle, L'Officiel, Harper's Bazaar, Viva.

Сама Анастасия признается: "Пока в каждом образе воплощаю себя в предлагаемых обстоятельствах, но со временем планирую максимально расширить свое актерское амплуа".

Короткометражный фильм рассказывает зрителю вечную историю о том, как мужчина стремится покорить сердце прекрасной девушки, даря ей драгоценные подарки.

Партнером Анастасии в коротком метре от Amillidius-продакшн выступил известный украинский футболист и шоумен Сергей Мельник. Свою большую популярность он заработал не только благодаря успехам на футбольном поле, но и благодаря участию в пятом сезоне романтического шоу "Холостяк" в 2014-2015 годах. Привлекательная внешность и спортивное телосложение позволило Сергею собрать огромную армию фанатов.