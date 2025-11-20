От 20 до 30 тысяч гривен — такой уровень заработной платы является наиболее приемлемым для 31% украинцев. 30% респондентов отметили желаемый заработок в 30—50 тысяч. Об этом свидетельствуют результаты опроса OLX Работа более 6 тысяч украинцев, которые находятся в поиске работы.

В то же времядля 19% опрошенных приемлемый уровень от 50 тысяч гривен. Умеренная оплата 10—20 тысяч подходит 17% респондентов. До 10 тысяч гривен готовы получать лишь 4% участников опроса.

Согласно исследованию,наибольший интерес среди сфер трудоустройства к торговле и продажам. Так ответили 37% участников опроса. Второе по популярности направление — фриланс, независимо от сферы (21%).

Значительный интерес есть также к сферам транспорта и логистики (16%), а также производства и инженерии (13%). Меньше всего ответов получили юриспруденция и консалтинг (по 2%).

Чаще всего украинцы продолжают искать работу на онлайн-платформах. 62% респондентов отметили, что пользуются при необходимости именно сервисами с вакансиями, такими как OLX Работа.

Второй популярный вариант — личные связи. 40% соискателей полагаются на знакомых или рекомендации. Еще 22% используют социальные сети при поиске работы.

По результатам опроса, больше всего соискателей — в возрасте от 35 до 44 лет (35%). Вторая по численности группа 45—54 года (21%). На третьем месте украинцы 25—34 лет (19%). Лишь 7% соискателей — молодежь в возрасте 18—24 года, и всего 4% среди тех, кто ищет работу в возрасте до 18 лет.

Гендерный баланс почти равный: 51% соискателей мужчины, 47% женщины. Еще 2% респондентов не захотели указывать свой пол.

Наибольшее количество украинцев ищут работу в Днепропетровской области (14%), далее Киевская область (11%) и город Киев (почти 10%). Высокий уровень активности также в Одесской области (7%), свидетельствуют аналитические данные.





