Алиса и Эллен Кесслер были найдены мертвыми в своей квартире недалеко от Мюнхена. Полиция начала расследование: по сообщениям СМИ, близнецы выбрали ассистированное самоубийство.

Близнецы Алиса и Эллен Кесслер ушли из жизни. Об этом сообщает агентство Dpa. Им было по 89 лет, и они скончались в Грюнвальде, недалеко от Мюнхена. По сообщениям немецкой газеты Bild, обе телезвезды прибегли к ассистированному самоубийству.

В своем завещании близнецы просили, чтобы их прах хранился в одной урне.

Полиция баварской столицы начала расследование и исключила причастность третьих лиц. В Германии помощь при смерти разрешена в некоторых случаях и при определенных условиях. Человек должен "действовать ответственно и по собственной воле", а также быть совершеннолетним и дееспособным.

Немецкие танцовщицы-близнецы Алиса (слева) и Эллен Кесслер позируют с ламами-близнецами, родившимися в Зоологическом саду в Риме, Италия Giulio Broglio/AP

Певицы, танцовщицы, актрисы, вместе они пользовались огромным успехом в телевизионных эстрадных шоу 1950-х и 1960-х годов.

Карьера близнецов Кесслер: от Синатры до Фреда Астера

В Германии Кесслер называли "ногами нации". Они родились в 1936 году в Нерхау, Саксония, недалеко от Лейпцига. Именно там они начали выступать в Оперном балете ещё детьми.

В 1952 году, в возрасте шестнадцати лет, они покинули ГДР и поселились в Дюссельдорфе, ФРГ. Их талант и обаяние позволили им выступать по всему миру с такими артистами, как Фрэнк Синатра и Фред Астер. По данным Bild, в своём завещании сёстры указали, что после кремации их прах должен быть помещен в одну урну.





