Спілка кінематографістів стала на захист Кадочникової в російськомовному скандалі

Національна спілка кінематографістів України відреагувала на публічний скандал через відмову акторки, народної артистки України Лариси Кадочникової виступити зі сцени українською мовою на церемонії вручення премії імені Сергія Параджанова.

Офіційний коментар спілка опублікувала у соцмережах.

У ньому нагадується, що 9 січня під час вручення спілчанської премії "стався прикрий інцидент": частина присутніх на церемонії вимагали від акторки перейти на українську, а вона продовжила виступ російською, зазначивши, що має право виступати будь-якою мовою.

У спілці зазначили, що "звісно, хотілося б, аби легендарна виконавиця ролі Марічки у

"Тінях забутих предків" говорила українською не тільки у просторі фільму, а й часо-просторі сучасної України, яка протистоїть навалі рашистсьської орди".

Втім, закликали не засуджувати кінематографістів, які продовжують послуговуватися російською публічно та дозволити їм "мовну архаїку".

"Не варто зараховувати до "ворогів" тих представників старшого покоління українських кінематографістів, які продовжують спілкуватися переважно російською. Хоча б тому, що незрідка їх внесок у нашу культуру є непроминущим і справді фундаментальним. Ролі, зіграні Ларисою Кадочниковою у "Тінях забутих предків" Сергія Параджанова, "Криниці для спраглих", "Вечорі на Івана Купала", "Білому птасі з чорною ознакою" Юрія Іллєнка, "Комісари" Миколи Мащенка назавжди лишаться в історії українського кіно. Її виступи російською аж ніяк не є викликом, чи зумисною провокацією, як видається декому. Мисткиня, яка стільки зробила для нашого кіно, має право на повагу і прощення за певні атавізми, мовну архаїку", – йдеться в коментарі.

Що передувало

Під час церемонії вручення премії Національної спілки кінематографістів України імені Сергія Параджанова у Будинку кіно 87-річна акторка Лариса Кадочникова почала говорити російською. У відповідь із зали її попросили перейти на українську.

У відповідь Кадочникова зазначила, що "багато зробила для України й нікуди не виїжджала", грає в театрі українською мовою, тож може говорити "хоч англійською".





"Я хотіла сказати найголовніше, ми повинні любити один одного і розуміти: Україна – одна. Якщо ми будемо ворогувати й ненавидіти за дрібниці одне одного – то ми загинемо", – сказала акторка зі сцени російською. У відповідь із зали пролунали поодинокі крики "Браво".





На відмову Кадочникової виступити українською відреагували співвітчизники. Зокрема, письменниця, громадська діячка та шалена пройдисвітка Лариса Ніцой звинуватила акторку у безвідповідальності та українофобії:

"Хочеться запитати у цієї лауреатки багатьох премій, Лариси Кадочникової, для якої країни „вона зробила достатньо"? Для Московії? Тягнучи все життя в Україну „руській мир", популяризуючи його язик, за яким прийшли танки?"





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