Одеська обласна спілка художників відзначила День художника

Організатором заходу стала Одеська обласна спілка художників України, як дорече відмічає в цьому році семидесяти п’ятиріччя з дня заснування.

Актив Одеської регіональної організації НСЖУ та її Голова Юрій Работін завітали до вернісажу і як завжди не с пустими руками.

Святковий вернісаж склали мальовничі картини, скульптура малих форм, графіка, мозаїка, вітражі та багато чого ще. На виставці було багато гостей, панувала дружня творча атмосфера.