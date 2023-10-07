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Сьогодні, 14:00

Одеська обласна спілка художників відзначила День художника

Категорія: Новини / Культура та мистецтво

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 Організатором заходу стала Одеська обласна спілка художників України, як дорече відмічає в цьому році семидесяти п’ятиріччя з дня заснування.

 Актив Одеської регіональної організації НСЖУ та її Голова Юрій Работін  завітали до вернісажу і як завжди не с пустими руками.

Святковий вернісаж склали мальовничі картини, скульптура малих форм, графіка, мозаїка, вітражі та багато чого ще. На виставці було багато гостей, панувала дружня творча атмосфера.

 

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