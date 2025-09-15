"Не уявляю, як донести до суспільства": омбудсменка прокоментувала ідею мовних патрулів в Україні

Мовна омбудсменка Олена Івановська зазначила, що наразі не підтримує ідею створення в Україні мовних патрулів.

Про це вона розповіла у інтерв’ю виданню "Главком".

Івановська зазначила, що нещодавно провела низку зустрічей з представниками різних груп активістів. Деякі з їхніх ідей передали до профільного комітету Верховної Ради, що опрацьовує зміни до мовного законодавства.

Однак, на її думку, не всі запропоновані ініціативи наразі можливо реалізувати. Серед таких – пропозиція створити в Україні мовний патруль.

"Особисто я не уявляю, як зараз донести таку ініціативу до суспільства, значна частина якого травмована війною. Багато людей з різних причин не мали змоги вивчити українську мову. При цьому держава сьогодні змушена зосередити основні ресурси на фінансуванні оборонного сектору, тож не має достатніх можливостей для повноцінного забезпечення мовних програм", – зазначила Олена Івановська.

Вона додала, що запровадження нових механізмів контролю, як-от мовні патрулі, може "сприйматись як тиск і навіть викликати дестабілізацію".

"Хоча частина суспільства переконана, що саме такі рішучі заходи – зокрема, великі штрафи й патрулювання – могли б вирішити всі мовні питання", – додала вона.

