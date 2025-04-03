Фотовиставка «10 років пробації: майбутнє зараз» в Татарбунарській публічній бібліотеці: відзначення досягнень та нові перспективи

1 квітня 2025 року в Татарбунарській публічній бібліотеці Одеської області відбулася фотовиставка під назвою «10 років пробації: майбутнє зараз», присвячена відзначенню десятиріччя служби пробації в Україні. Захід зібрав представників влади, правоохоронних органів, державних установ, благодійних організацій та волонтерів, які співпрацюють з Білгород-Дністровським районним сектором пробації № 2.

Під час відкриття виставки начальник сектору пробації Алла Мукієнко презентувала діяльність служби пробації, яка здійснює виконання альтернативних заходів покарання в Україні з моменту створення цієї служби. У своїй доповіді Алла Мукієнко детально розповіла про розвиток пробації, її роль у суспільстві, а також про інструменти та підходи, які застосовуються для ефективного контролю за правопорушниками.

Виставка включала цікаву відеопрезентацію, яка охопила історію пробації в Україні, а також показала основні етапи її розвитку. Відео підкреслило значущу роль пробації у кримінальній юстиції, акцентуючи на філософії служби: не просто покарати, а мотивувати правопорушників до виправлення і надавати їм підтримку, щоб вони змогли повернутися до нормального життя в суспільстві.

Однією з особливостей фотовиставки стало те, що в її рамках були представлені робочі моменти та досягнення сучасної пробації, які демонструють її успіхи у різних напрямках діяльності. Показані фотографії та експонати дозволяють побачити, як пробація активно застосовує європейський та міжнародний досвід для досягнення високих стандартів в роботі з правопорушниками.

Цікавою частиною виставки стала розповідь Евчева Омеляна Михайловича, колишнього начальника інспекції виправних робіт Татарбунарського та Саратського районів, який у період з 1961 по 1998 роки здійснював контроль і нагляд за виконанням альтернативних покарань. Його доповідь стала цінним доповненням до загальної картини розвитку системи пробації.

Серед гостей виставки були також представники місцевої влади, зокрема голова Татарбунарської міської ради Андрій Глущенко, який висловив свою повагу до діяльності служби пробації і підкреслив важливість співпраці між різними відомствами для забезпечення ефективної роботи з правопорушниками.

Пробація в Україні за останні роки стала потужним інструментом реабілітації осіб, які скоїли правопорушення, а також важливою складовою частиною системи кримінальної юстиції. Вона сприяє тому, щоб правопорушники могли отримати шанс на виправлення без позбавлення волі, при цьому залишаючись частиною соціуму. Це можливо завдяки ефективній координації діяльності з іншими установами, які надають соціальну, правову та виховну підтримку.

Фотовиставка стала чудовою можливістю для громадськості не лише познайомитися з роботою пробації, а й обговорити важливі питання, пов'язані з реабілітацією правопорушників. Вона підкреслила важливість філософії пробації як інструменту не тільки для забезпечення безпеки суспільства, але й для підтримки тих, хто потрапив у складні життєві обставини, сприяючи їх соціальній адаптації та поверненню до нормального життя.

Цей захід, без сумніву, став важливою віхою у розвитку пробації в Одеській області та в Україні загалом, демонструючи позитивні зміни, які відбуваються у сфері кримінальної юстиції.