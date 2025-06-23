Ключові розробники штучного інтелекту залишають посади через страх перед власними технологіями. Що стоїть за хвилею звільнень — апокаліптичні прогнози чи глибокі трансформації ринку праці?

Щонайменше десять топ-менеджерів провідних компаній, що працюють із розробкою штучного інтелекту, нещодавно залишили свої посади. Про це повідомило американське видання Axios, посилаючись на власні джерела. Причина — побоювання щодо потенціалу AI, зокрема здатності знищити людство. Прогнози звучать гучно: Ілон Маск оцінює ризик знищення цивілізації суперінтелектом у 20%, CEO Google Сундар Пічаї — в межах 15–25%.

Однак, за словами наукового журналіста Влада Гончарука, у цій сенсації криється дещо інше — реальна загроза не від самих машин, а від наслідків для людей. Йдеться про радикальну трансформацію ринку праці: системи штучного інтелекту вже навчаються не лише відповідати на запити, а й будувати логічні ланцюги, виконувати дії, створювати код, керувати процесами.

«Поки суспільство жартує з помилок AI, — пояснює Гончарук, — в індустрії вже створюються агентні системи, здатні виконувати складні завдання без участі людини. Джуніор-посади зникають першими, а далі — лавина».

Особливо гостро ця ситуація торкнеться «білих комірців»: бухгалтерів, юристів, офісних працівників. Один із піонерів AI, Дарио Амодей (Anthropic, екс-OpenAI), вже називає це "кривавою банею для біловоротничкових".

Ситуація загострюється ще й через політичну та соціальну нестабільність у світі. Масові звільнення, безробіття серед молоді (25–30 років), яка не знайде стартових вакансій, можуть спричинити хвилю протестів — і все це ще до появи справжнього "суперінтелекту".

Чи зможе суспільство підготуватися? Поки розробники закликають до створення інструментів для моніторингу та пояснення рішень AI. Але головне — політична воля: тільки держави можуть взяти на себе соціальні виклики, які несе епоха машин.

«Усе більше людей, які стояли біля витоків технології, починають нею лякатися. І це лякає найбільше», — підсумовує Гончарук.







