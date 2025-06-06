Мрієш навчатися у Кембриджі чи Гарварді?

МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЧНА ШКОЛА ОДЕСА (https://www.instagram.com/masho.odesa?igsh=eGdnbTEwOWNsMHZs) відкриває двері для школярів перших класів!

🇬🇧 Офіційний партнер Кембриджського університету (ліцензія UA025 від 13.05.2025)

🔝 Більшість дисциплін викладаються англійською мовою;

🔝 Можливість скласти міжнародні іспити та вступити до університетів 160+ країн світу;

🔝Програми обміну із кращими школами Великої Британії;

🔝 Безпека: підземний навчальний корпус та понад 250 камер спостереження;

🔝Сучасний триповерховий спорткомплекс, кінозала і 2 басейни;

🔝 Уроки плавання, шахів, робототехніки та штучного інтелекту;

🔝 Рекордна кількість призерів учнівських олімпіад.





🎓 Будь кращим, навчайся з кращими!





✅ Реєструйся на ВСТУП 2025 вже зараз ⬇️

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📍 м. Одеса, вул. Академічна, 30

📞 Тел.(050)3345555

📩 info@masho.od.ua