 
Информация к новости
0
Сьогодні, 14:00

Мрієш навчатися у Кембриджі чи Гарварді?

Категория: Новини / Наука та освіта / Перша шпальта

У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями


МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЧНА ШКОЛА ОДЕСА (https://www.instagram.com/masho.odesa?igsh=eGdnbTEwOWNsMHZs) відкриває двері для школярів перших класів!

🇬🇧 Офіційний партнер Кембриджського університету (ліцензія UA025 від 13.05.2025)

🔝 Більшість дисциплін викладаються англійською мовою;

🔝 Можливість скласти міжнародні іспити та вступити до університетів 160+ країн світу;

🔝Програми обміну із кращими школами Великої Британії;

🔝 Безпека: підземний навчальний корпус та понад 250 камер спостереження;

🔝Сучасний триповерховий спорткомплекс, кінозала і 2 басейни;

🔝 Уроки плавання, шахів, робототехніки та штучного інтелекту;

🔝 Рекордна кількість призерів учнівських олімпіад.


🎓 Будь кращим, навчайся з кращими!


✅ Реєструйся на ВСТУП 2025 вже зараз ⬇️

https://clxb.ee/mashodesa


📍 м. Одеса, вул. Академічна, 30

📞 Тел.(050)3345555

📩 info@masho.od.ua




Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 