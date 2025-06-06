Мрієш навчатися у Кембриджі чи Гарварді?

МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЧНА ШКОЛА ОДЕСА (https://www.instagram.com/masho.odesa?igsh=eGdnbTEwOWNsMHZs) відкриває двері для школярів перших класів!
🇬🇧 Офіційний партнер Кембриджського університету (ліцензія UA025 від 13.05.2025)
🔝 Більшість дисциплін викладаються англійською мовою;
🔝 Можливість скласти міжнародні іспити та вступити до університетів 160+ країн світу;
🔝Програми обміну із кращими школами Великої Британії;
🔝 Безпека: підземний навчальний корпус та понад 250 камер спостереження;
🔝Сучасний триповерховий спорткомплекс, кінозала і 2 басейни;
🔝 Уроки плавання, шахів, робототехніки та штучного інтелекту;
🔝 Рекордна кількість призерів учнівських олімпіад.
🎓 Будь кращим, навчайся з кращими!
✅ Реєструйся на ВСТУП 2025 вже зараз ⬇️
https://clxb.ee/mashodesa
📍 м. Одеса, вул. Академічна, 30
📞 Тел.(050)3345555
📩 info@masho.od.ua