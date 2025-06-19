Мінімізувати ризики: як штучний інтелект підвищує прибуток у стивідорній діяльності

Як сучасні цифрові технології та генеративний ШІ допомагають портам усього світу зменшувати чисті ризики і витрати на страхування

У сучасному світі морські порти — не просто ворота міжнародної торгівлі. Це складні логістичні центри, де працюють десятки систем — від транспортних до митних. Та в умовах глобальних криз і війни в Україні саме порти стали особливо вразливими до так званих «чистих ризиків» — непередбачуваних подій, що не приносять прибутку, але можуть завдати значних збитків: стихійні лиха, аварії, пожежі, теракти, бойові дії.

Що таке чисті ризики і як їх страхують?

У страхуванні поняття «чистого ризику» означає загрозу, яка не може мати позитивного результату. Це або збитки, або їхня відсутність. До них відносять, наприклад, землетруси, повені чи технологічні аварії. У портовій галузі — це також ризики пов’язані з поломкою обладнання, нещасними випадками на виробництві чи зривами ланцюгів постачання.

Більшість таких ризиків можна застрахувати. Найпоширеніші види страхування включають:

фізичне пошкодження інфраструктури (Ports and Terminals Physical Damage),

страхування від природних катастроф (Nat-Cat Coverage),

компенсації у разі зупинки бізнесу (Business Interruption),

страхування відповідальності перед третіми особами (Liability Insurance).

Однак не все піддається страхуванню — політичні та регуляторні ризики, наприклад, потребують інших підходів, зокрема перегляду стратегій, адаптації бізнес-процесів і гнучкого управління.

ШІ як новий гравець у сфері управління ризиками

Прогрес у сфері штучного інтелекту (ШІ), особливо генеративного, суттєво змінив способи управління ризиками та взаємодії з страховими компаніями. Провідні порти світу вже активно впроваджують ШІ у свої процеси.

Топ-приклади з міжнародного досвіду:

Порт Роттердама (Нідерланди) використовує цифровий двійник для моделювання ризиків, що дозволяє портовим операторам зменшити витрати на страхування на 15%.

використовує цифровий двійник для моделювання ризиків, що дозволяє портовим операторам зменшити витрати на страхування на 15%. Порт Лос-Анджелеса (США) впровадив системи кібербезпеки на базі ШІ, що дало змогу його орендарям отримувати знижки на страхування кіберризиків.

впровадив системи кібербезпеки на базі ШІ, що дало змогу його орендарям отримувати знижки на страхування кіберризиків. Порт Сінгапуру застосовує IoT і ШІ для прогнозного обслуговування кранів і техніки, що знизило кількість страхових випадків на 20%.

застосовує IoT і ШІ для прогнозного обслуговування кранів і техніки, що знизило кількість страхових випадків на 20%. Порт Джебель-Алі (ОАЕ) за допомогою генеративного ШІ формує профілі ризиків і проводить навчання працівників, що зменшило кількість нещасних випадків на 30%.

за допомогою генеративного ШІ формує профілі ризиків і проводить навчання працівників, що зменшило кількість нещасних випадків на 30%. Порт Гамбурга (Німеччина) зменшив страхові претензії на 25% завдяки використанню ШІ для прогнозування погодних ризиків.

Українські перспективи: куди рухатись далі

У портах Великої Одеси вже функціонують сучасні інформаційні системи, які можна інтегрувати зі штучним інтелектом. У партнерстві з українськими страховими компаніями це дозволить зменшити витрати, підвищити надійність та конкурентоздатність української портової інфраструктури.

«У регулюванні виробничої та транспортної діяльності – - розповідає науковий співробітник відділу ринку транспортних послуг ДУ «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України» Ростислав Зотєєв – однією з основних труднощів є знаходження балансу між метою регулювання (наприклад, контролюванням ризиків для здоров'я та безпеки праці або зниженням ризиків для навколишнього середовища) та його вартістю. На практиці фахівці, які відають регулюванням, говорять про абсолютну та відносну грошову вартість регулятивних вимог, яка залежить від загального економічного клімату в країні та регіонах, а також у різних секторах економіки та компаніях. Специфіка ризиків визначає форму та методи регулювання. Ми, вчені, сьогодні розуміємо, що і як треба робити у сфері впровадження штучного інтелекту в стивідорській діяльності в українських реаліях і готові й надалі надавати допомогу реальному сектору».

Штучний інтелект вже не майбутнє — це реальний інструмент для зменшення ризиків і витрат. Порти, які інвестують у цифрові рішення, не тільки покращують свою операційну ефективність, а й отримують значні фінансові вигоди. Українським портам важливо скористатися цим досвідом — особливо зараз, коли кожен крок до безпеки і стійкості критично важливий для економіки країни.