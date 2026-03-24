Вопиющий случай произошел в Одессе. Мужчина, представляясь военнослужащим, по телефону угрожал диспетчерам службы экстренной помощи 103. А прибывшую по вызову к его матери бригаду экстренной медицинской помощи №26, взял в заложники.

Как сообщили в пресс-службе Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области мужчина закрыл дверь и начал угрожать врачу и фельдшеру, говорил о самосуде, мобилизации и отправке «на ноль».

На место инцидента незамедлительно прибыли сотрудники полиции, службы охраны и психиатрической больницы. Благодаря совместным усилиям удалось предотвратить трагедию.

