Проиграв в первом туре, мэр Бухареста, центрист Никушор Дан во втором обошёл ультраправого политика с пророссийскими взглядами Джордже Симиона. В день выборов власти вновь говорили о попытках внешнего вмешательства.

Мэр Бухареста, центрист Никушор Дан одержал победу во втором туре президентских выборов в Румынии, прошедших в воскресенье.

Согласно официальным результатам подсчёта голосов, полученным почти со всех избирательных участков, этот независимый кандидат набрал 54% голосов.

"Это ваша победа, вы знаете... Это победа тысяч людей, которые вели кампанию в эти дни, которые верили, что Румыния может измениться и пойти в верном направлении. Никогда не забывайте о той силе, которую вы продемонстрировали в эти недели. Она нам пригодится: вместе нам предстоит преодолеть многое," - сказал он, обращаясь к сторонникам.

55-летний Дан, которого считают лидером либерального и проевропейского крыла, обошёл Джордже Симиона из ультраправого "Альянса за объединение румын". Причём, в первом туре этот сторонник идей Трампа, которого также называют "пророссийским политиком", Дана победил, а во втором - набрал 46%. Симион уже признал поражение, хотя за пару часов до того, писал о своей победе в соцсетях.

"Я хочу поблагодарить более 5 миллионов румын, которые доверились мне. Я не подведу их, для меня нет ничего ценнее их доверия. Мы были одни, против целой системы: любовь против всех. Я горжусь вами и надеюсь, что представлял вас достойно", - сказал он в своём обращении к голосовавшим.

"Российское вмешательство"

Исход выборов, которые называют "поворотным моментом в истории Румынии", политологи предсказывали с большой осторожностью. Учитывая, что в ноябре прошлого года граждане страны уже пытались избрать президента. Тогда - в первом туре голосования - выиграл сподвижник Симиона из того же "Альянса за объединение румын", Кэлин Джорджеску. Но Конституционный суд аннулировал результаты на основании данных разведслужб о попытках России повлиять на ход кампании через соцсети и отказал Джорджеску в новой регистрации кандидатом.

В последние часы воскресного голосования министерства иностранных дел, внутренних дел и обороны Румынии предупредили избирателей об опасности "вирусной кампании фейковых новостей" в Telegram, TikTok и на других платформах.

Официальный представитель румынского МИДа Андрей Тарня заявил в воскресенье: "Мы снова видим характерные признаки российского вмешательства (...) с целью повлиять на избирательный процесс".

"Это было ожидаемо", - добавил он.

Ведомство также сообщило, за появлением в воскресенье фейкового видео, согласно которому, "французские военные тайно носят форму румынской жандармерии, чтобы вмешиваться внутри страны", стоит Россия.

При чём тут Дуров?

Ранее основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что перед выборами он отказом ответил на просьбу правительства "западной страны" "заставить замолчать консервативные голоса в Румынии". Страну он не назвал, но предложил своим подписчикам угадать её по эмодзи в виде багета.

"Telegram не будет ограничивать свободы румынских пользователей и блокировать их политические каналы", - добавил Дуров.

МИД Франции категорически отверг обвинения во вмешательстве в румынские выборы.

"Обвинения в адрес Франции являются всего лишь отвлекающим маневром от реальных угроз вмешательства в дела Румынии. Франция призывает всех румынских политических деятелей проявить ответственность и защитить демократию", - говорится в заявлении ведомства.







