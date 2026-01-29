Глава европейской дипломатии Кая Каллас за глаза жалуется на президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, называя ее "диктаторкой".

Об этом сообщает Politico, ссылаясь на чиновников ЕС.

По словам источников, отношения между президентом Еврокомиссии и бывшим главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем были очень плохими, однако с Каллас "дела идут еще хуже".

Politico пишет, что у Каллас забрали полномочия по Средиземноморскому региону, поскольку в прошлом году Комиссия создала Генеральный директорат по вопросам Ближнего Востока, Северной Африки и Персидского залива.

В то же время Еврокомиссия активно работает над планами сокращения размера Европейской службы внешних действий, которую возглавляет Каллас.

Пытаясь дать отпор, Каллас попыталась назначить своим заместителем влиятельного Мартина Зельмаера, бывшего руководителя аппарата предыдущего главы Комиссии Жана-Клода Юнкера. Однако это решение заблокировала Урсула фон дер Ляйен.

"Каллас частно жалуется, что она диктатор, но она мало что может с этим поделать", – сказал один высокопоставленный чиновник.

Politico добавляет, что Каллас родом из небольшой страны – Эстонии и имеет небольшое влияние в Европарламенте, что делает ее позицию еще слабее, чем у Борреля.

Офис Каллас не ответил на запрос о комментарии от Politico.

Напомним, в воскресенье глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта прибыли в Индию, где во вторник подпишут "историческое" торговое соглашение со страной.

А 17 января ЕС и южноамериканские страны блока МЕРКОСУР после 25 лет переговоров подписали историческое соглашение о свободной торговле.





