“Победа” — самое трудное слово. Это контрастирует с настойчивостью Каллас (глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас) в том, что Украина должна победить, — но лидеры ЕС, похоже, не могут заставить себя зайти так далеко. Стоя рядом с Зеленским, Кошта (президент Евросовета Антониу Кошта) предложил другую формулировку: “Международное право должно победить, а вторжение должно быть отбито”, — пишет Politico.