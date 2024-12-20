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Об этом пишет американская Politico.
В согласованном документе Европейского совета по Украине говорится, что “Россия не должна победить”.
“На сайте Совета говорится: “Украина должна выиграть эту войну”. Однако, связавшись с Playbook (раздел Politico), представитель Совета сказал, что это ошибка, и она будет исправлена”, — пишет издание.
“Победа” — самое трудное слово. Это контрастирует с настойчивостью Каллас (глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас) в том, что Украина должна победить, — но лидеры ЕС, похоже, не могут заставить себя зайти так далеко. Стоя рядом с Зеленским, Кошта (президент Евросовета Антониу Кошта) предложил другую формулировку: “Международное право должно победить, а вторжение должно быть отбито”, — пишет Politico.