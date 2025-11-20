Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отбирает дипломатические полномочия у верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кайи Каллас, которая оказалась в изоляции. Об этом пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники. По их словам, эта история достойна “Игры престолов”.

Газета сообщает о “почти навязчивом стремлении руководства Еврокомиссии сосредоточить всю власть в своих руках и не допустить появления любого конкурирующего, даже мало-мальски автономного субъекта”. Брюссель дублирует все службы, уже существующие в Европейской службе внешних связей, поскольку последняя “становится всё более неэффективной”.

Часть руководящих сотрудников Европейской службы внешних связей перешли в Еврокомиссию, ведомство все чаще сталкивается с посягательством на свои полномочия со стороны исполнительной власти. Сотрудникам кажется, что они находятся на тонущем корабле.

Каллас не удается проводить свою политику, различные генеральные директораты, отвечающие за внешние связи, действуют автономно или по распоряжению аппарата фон дер Ляйен. Глава евродипломатии заранее не заручилась поддержкой европейских столиц и никто не приходит ей на помощь.

“Теоретически дипломатическая служба должна проводить стратегический и политический анализ по всем вопросам, а затем координировать свои действия со службами Комиссии для мобилизации различных инструментов финансирования. Теперь этот анализ проводится непосредственно в Комиссии”, — говорит источник.





Источник