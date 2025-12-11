Дефицит рабочей силы превысил 30%, экономике не хватает 3 млн работников. Что дальше?

Экономическая модель Украины, которая десятилетиями опиралась на дешевые трудовые ресурсы, трещит по швам. По исследованиям Advanter Group, дефицит рабочей силы в стране уже достигает 32%, что означает нехватку более 3 млн работников в ключевых отраслях. Украина попала в демографическую ловушку.

Война обострила проблему, но не создала ее. Тренды были тревожными еще до полномасштабного вторжения: низкая рождаемость, старение населения, трудовая эмиграция. По моделированию Центра социальных изменений и поведенческой экономики, в последующие годы из-за миграции страну покинут еще 1,5 млн граждан.

Население Украины на контролируемых территориях

Если не изменить подход, то нас постигнет не просто кризис рынка труда, а разрушение экономической основы государства. Перед нами дилемма: или мы срочно меняем стратегию использования и развития человеческого капитала, или погружаемся в некое опасное 3D - деградацию, депрофессионализацию и депопуляцию.

Вакансии есть - людей нет

Проблема не только в том, что украинцев стало меньше. Даже среди тех, кто остался, структура занятости разбалансирована. Так, 80% предприятий не имеют ни одного забронированного работника. Это означает, что они постоянно рискуют потерять ключевых специалистов. В то же время система бронирования остается хаотичной. Бизнес не имеет механизмов для сохранения кадров, ведь правительство отказывается создать систему бронирования критического персонала.

Критическая ситуация и со структурной безработицей. Это ситуация, когда в определенных регионах - избыток работников, а в других - дефицит. В одних отраслях люди не могут найти работу, в других - работодатель не может заполнить вакансии.

Что это означает на практике? В аграрном секторе, логистике, на производствах критически не хватает рук и в ближайшие пять-семь лет эта ситуация будет только ухудшаться. Нехватка персонала в промышленности будет вынуждать компании искать работников в Индии, странах Африки и Ближнего Востока, в Бангладеше.

Украина попала в парадоксальную ситуацию: вакансий все больше, но людей, готовых работать, - катастрофически мало. Бизнесу нужны гибкие, мобильные, конкурентоспособные кадры, а значительная часть населения не готова менять профессию или приобретать новые компетенции или место работы.

Кроме того, бизнес становится заложником старого трудового законодательства, которое не адаптировано к новой реальности и не позволяет быстро реагировать на вызовы. Если не пересмотреть систему бронирования, не упростить законодательство и не сделать ставку на переобучение, то кризис может стать точкой невозврата. Это не вопрос далекого будущего, это вызов, который нужно решать сейчас.

Переобучение и адаптивность: готовы ли украинцы?

Рынок труда изменился навсегда. Современная экономика нуждается не просто в работниках, а в мобильных и технологически подготовленных специалистах. Однако большинство из 2 млн украинцев, которые находятся в статусе безработных, не стремятся менять квалификацию или переезжать. Они ожидают, что работа найдет их сама.

Экономика будущего так не работает. Мы живем в реальности, где профессия - не приговор. Переобучение стало нормой. Успешные экономики демонстрируют простой принцип: каждые пять-семь лет человек обновляет свои навыки и компетентности или полностью меняет сферу деятельности. В Украине эта культура пока отсутствует.

Вследствие этого незаполнены десятки тысяч вакансий в технологическом и промышленном секторах. Украинцы с необходимыми навыками выезжают за границу, а страна остается без критически важных специалистов. Бизнесу приходится переносить производства или привлекать иностранных работников.

Выход один: масштабная программа адаптации трудового капитала. Это означает:

Гражданское просвещение, социальные и поведенческие изменения - от патернализма к ответственности за благосостояние семьи и будущее пенсионное обеспечение.

Гибкие образовательные программы - учебные курсы, которые отвечают потребностям рынка и позволяют быстро овладеть новыми навыками.

Государственная поддержка мобильности рабочей силы - налоговые льготы или субсидии для тех, кто готов переезжать в регионы, где есть работа.

Стимулирование бизнеса к созданию корпоративных программ обучения - компании лучше всего понимают, какие компетенции нужны их работникам.

Задача не в том, чтобы ждать украинцев из-за границы, а в том, чтобы сделать работу в Украине привлекательной. Здесь без фундаментальных изменений не обойтись.

Возвращение украинцев: миф или реальность?

Что нужно сделать, чтобы люди, которые уехали, вернулись?

Прежде всего - признать, что у них есть альтернативы. Это не 1990-е, когда трудовые мигранты ехали на сезонные работы и возвращались домой. Сейчас большинство тех, кто уехал, выстраивает жизнь в других странах. Если мы хотим вернуть хотя бы 50% украинцев из-за рубежа, то Украина должна предложить им лучшие условия для развития, благосостояния и будущего детей, чем Евросоюз или Канада.

Это не только о зарплатах, а в целом о качестве жизни. Жилье, которое можно приобрести по адекватной цене или получить в долгосрочную аренду. Медицинская система, которая не заставляет ехать на лечение в Польшу или Германию. Качественное образование, которое готовит детей к глобальному будущему мира, а не только к сдаче ВНО.

Проблема и в том, что в обществе до сих пор существует негативное отношение к соотечественникам, которые выехали из Украины. "Они нас предали", "они сбежали", "пусть не возвращаются" - такие месседжи закрывают двери для талантов и квалифицированных работников. Эти люди могут стать двигателем экономики, если создать для них условия.

В 2025 году стартует пилотный проект по возвращению украинцев, сначала - для работы в оборонной промышленности. Если не построим экосистему, в которой хочется жить и работать, пилот останется единичным кейсом.

Реальность такова: Украина может стать конкурентной на глобальном рынке только при условии, что возвращение украинцев будет не лозунгом, а стратегией. Иначе сюда будут съезжаться не таланты, а лишь те, кто не смог найти себя в Евросоюзе.

Готова ли Украина к глобальному рынку труда?

Нехватка рабочей силы - не просто внутренний вызов, это глобальная тенденция. Страны, которые научились адаптировать трудовых мигрантов, выигрывают. В Украине доминирует другая риторика: "мигранты забирают рабочие места", "они опасны", "мы не хотим превратиться в ЕС, который погряз в мультикультурных конфликтах".

Ксенофобия играет на руку нашему врагу, который стремится доказать, что Украина - несостоятельное государство. Неконтролируемый поток беженцев может быть риском, но контролируемое приглашение временных трудовых мигрантов или целевое приглашение талантов с требованиями по знанию истории и языка - это совсем другое.

Украина исторически сильна открытостью к культурам, религиям, идеям и людям. Нет альтернативы радикальному росту экспорта и привлечению инвестиций, но кто будет торговать со страной, где презирают иностранцев? Как рассчитывать на сотрудничество с Индией, если сотни тысяч студентов из Индии не будут учиться в Украине?

Мы стоим перед выбором: либо открываемся к мировому рынку трудовых ресурсов, либо остаемся с дефицитом кадров, что приведет к экономическому спаду. Сейчас соотношение работников, уплачивающих социальные налоги, к пенсионерам составляет 0,9, а через десять лет оно составит 0,5. Государство не сможет выполнять обязательства исключительно из-за недостатка налоговых поступлений.

Что надо сделать в ближайшей перспективе? Прежде всего - это привлечение иностранцев в стратегические отрасли: промышленность, сельское хозяйство, логистику. Второе - гибкие иммиграционные программы для специалистов, которые готовы создавать добавленную стоимость в Украине. Третье - мультикультурность при сильной национальной идентичности, то есть открытость к талантам без потери собственных культурных кодов.

Без открытости к глобальным рынкам труда Украина не будет иметь шансов на экономическое процветание. Вопрос уже не в том, нужны ли нам мигранты, а в том, что без них радикальный экономический рост не произойдет. Следовательно, качество жизни будет ухудшаться в соответствии с потерей экономических перспектив.

Есть ли альтернатива?

Конечно. Активно привлекать на рынок труда людей с инвалидностью, адаптировать ветеранов, предоставлять возможность людям раньше возвращаться из отпусков по уходу за ребенком, стимулировать привлечение ВПЛ. Понятно, что повышение рождаемости важно, но оно даст эффект для рынка труда через 20 лет.

Все перечисленное решает проблему примерно на треть, еще треть - это повышение производительности труда, внедрение ИИ и цифровизация.

Одно из лучших решений - активное долголетие. 75 лет активности как средний показатель должен стать частью государственной визии, а это просвещение, ответственность, профилактика, здоровый образ жизни, тотальное изменение системы здравоохранения.

Время действовать: новые конкурентные преимущества Украины

До сих пор многие воспринимали Украину как страну дешевой рабочей силы. Эта модель больше не работает. Война, демографический кризис, отток молодежи - все это сделало кадры дефицитным ресурсом. Значит, нужно переосмыслить нашу роль в мировой экономике. Мы должны развивать адаптивность, скорость и инновативность. Именно эти факторы могут сделать Украину конкурентной.

Что это означает? Главное - субъектность в переговорах с инвесторами: Украина должна не просто просить о поддержке, а предлагать выгодные условия для партнерства. Второе, не менее важное, - это прозрачные правила игры: налоговая, таможенная, судебная реформы, без которых ни один серьезный бизнес не придет в страну.

Третье - приоритет технологий: военных, инженерных, цифровых, которые делают нас не рынком потребления, а экспортно-ориентированным рынком, привлекательным для инвестиций. Мир быстро меняется и вопрос стоит жестко: либо Украина становится активной частью новой экономики, либо останется в экономическом прошлом.

Проблемы демографии, человеческого капитала, инвестиций и конкурентоспособности решаются не лозунгами, а конкретными реформами. Если мы сейчас не сделаем этих шагов, их сделают за нас другие страны, которые в дальнейшем будут определять нашу экономическую судьбу, привлекая таланты из Украины в собственные экономики.

Колонка представляет собой вид материала, отражающего исключительно точку зрения автора. Она не претендует на объективность и всесторонность освещения темы, о которой идет речь. Мнение редакции "Экономической правды" и "Украинской правды" может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации и выполняет исключительно роль носителя.





